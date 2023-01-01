У США повідомили, коли планують доставити танки Abrams в Україну





Про це заявила заступник офіційного представника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, повідомляє



"Підготовка (українських військових - ред.) ще не розпочалася. Наша мета - доставити їх (танки Abrams - ред.) в Україну до кінця року, але це єдині терміни, які я можу назвати прямо зараз", - заявила вона.



Раніше повідомлялося, що навчання українських військових на американських танках Abrams M1A1 ще не почалися, проте вже "щодо скоро" має стартувати.



Зазначимо, що Сполучені Штати нададуть Україні Abrams M1A1 замість версії M1A2. Це прискорить постачання танків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сполучені Штати планують передати Україні танки Abrams до кінця року.Про це заявила заступник офіційного представника Міністерства оборони США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг."Підготовка (українських військових - ред.) ще не розпочалася. Наша мета - доставити їх (танки Abrams - ред.) в Україну до кінця року, але це єдині терміни, які я можу назвати прямо зараз", - заявила вона.Раніше повідомлялося, що навчання українських військових на американських танках Abrams M1A1 ще не почалися, проте вже "щодо скоро" має стартувати.Зазначимо, що Сполучені Штати нададуть Україні Abrams M1A1 замість версії M1A2. Це прискорить постачання танків.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію