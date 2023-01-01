Українські прикордонники показують білорусам правду про війну, – «Беларускі Гаюн»

Українські прикордонники показують білорусам правду про війну, – «Беларускі Гаюн»
На кордоні з Білоруссю українські прикордонники встановили проектор і показують «колегам» наслідки ракетних ударів.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Проектор встановили на колишньому прикордонному переході Нова Рудня (Виступовичі), що на Житомирщині.

На відео прикордонникам з Білорусі показують наслідки ракетних ударів, які, зокрема, здійснювалися ракетами, запущеними з території їхньої країни.


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Теги: Україна, прикордонники, Білорусь
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