Українські прикордонники показують білорусам правду про війну, – «Беларускі Гаюн»





Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".



Проектор встановили на колишньому прикордонному переході Нова Рудня (Виступовичі), що на Житомирщині.



На відео прикордонникам з Білорусі показують наслідки ракетних ударів, які, зокрема, здійснювалися ракетами, запущеними з території їхньої країни.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На кордоні з Білоруссю українські прикордонники встановили проектор і показують «колегам» наслідки ракетних ударів.Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".Проектор встановили на колишньому прикордонному переході Нова Рудня (Виступовичі), що на Житомирщині.На відео прикордонникам з Білорусі показують наслідки ракетних ударів, які, зокрема, здійснювалися ракетами, запущеними з території їхньої країни.

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