Українські прикордонники показують білорусам правду про війну, – «Беларускі Гаюн»
Сьогодні, 06:31
На кордоні з Білоруссю українські прикордонники встановили проектор і показують «колегам» наслідки ракетних ударів.
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Проектор встановили на колишньому прикордонному переході Нова Рудня (Виступовичі), що на Житомирщині.
На відео прикордонникам з Білорусі показують наслідки ракетних ударів, які, зокрема, здійснювалися ракетами, запущеними з території їхньої країни.
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Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Проектор встановили на колишньому прикордонному переході Нова Рудня (Виступовичі), що на Житомирщині.
На відео прикордонникам з Білорусі показують наслідки ракетних ударів, які, зокрема, здійснювалися ракетами, запущеними з території їхньої країни.
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