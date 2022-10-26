Через війну в Україні ще в одній країні роздумують про відмові від нейтрального статусу





Про це повідомляє



У червні цього року в кількох ірландських містах пройде чотириденний форум, присвячений обороні та безпеці. Під час цього форуму відбудуться дебати про нейтралітет за участю експертів з міжнародної політики та оборони, науковців і представників суспільства. За результатами дебатів незалежний голова підготує звіт, який може лягти в основу рекомендацій уряду.



Міністр закордонних справ Ірландії Мішель Мартін заявив, що країні необхідно реагувати на нову реальність і традиційна політика військового нейтралітету не звільняє її від цього.



Поки що уряд прямо не розглядає можливість відмовитися від нейтралітету, проте про такі плани ще в березні 2022 року говорив віцепремʼєр Ірландії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд Ірландії хоче порушити питання про відмову країни від нейтралітету на тлі російського вторгнення в Україну.Про це повідомляє Бабель , посилаючись на ірландського мовника RTЕ.У червні цього року в кількох ірландських містах пройде чотириденний форум, присвячений обороні та безпеці. Під час цього форуму відбудуться дебати про нейтралітет за участю експертів з міжнародної політики та оборони, науковців і представників суспільства. За результатами дебатів незалежний голова підготує звіт, який може лягти в основу рекомендацій уряду.Міністр закордонних справ Ірландії Мішель Мартін заявив, що країні необхідно реагувати на нову реальність і традиційна політика військового нейтралітету не звільняє її від цього.Поки що уряд прямо не розглядає можливість відмовитися від нейтралітету, проте про такі плани ще в березні 2022 року говорив віцепремʼєр Ірландії.

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