Через війну в Україні ще в одній країні роздумують про відмові від нейтрального статусу

Через війну в Україні ще в одній країні роздумують про відмові від нейтрального статусу
Уряд Ірландії хоче порушити питання про відмову країни від нейтралітету на тлі російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Бабель, посилаючись на ірландського мовника RTЕ.

У червні цього року в кількох ірландських містах пройде чотириденний форум, присвячений обороні та безпеці. Під час цього форуму відбудуться дебати про нейтралітет за участю експертів з міжнародної політики та оборони, науковців і представників суспільства. За результатами дебатів незалежний голова підготує звіт, який може лягти в основу рекомендацій уряду.

Міністр закордонних справ Ірландії Мішель Мартін заявив, що країні необхідно реагувати на нову реальність і традиційна політика військового нейтралітету не звільняє її від цього.

Поки що уряд прямо не розглядає можливість відмовитися від нейтралітету, проте про такі плани ще в березні 2022 року говорив віцепремʼєр Ірландії.

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Теги: Ірландія, нейтралітет, війна, політика
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