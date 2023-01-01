Добрі новини від ВолиньPost за 5 квітня
05 квітень, 23:31
Щодня відшукуємо позитивні новини, бо знаємо, як їх мало у такий складний для всіх українців та українок час. Утім щоразу вас запевняємо: добро таки є і воно обов'язково переможе!
Сьогодні, 5 квітня, ми писали про таке:
Захисники вже знищили понад 176 тисяч окупантів
За минулу добу українські захисники ліквідували близько 550 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 176 240 (+550) осіб,
- танків – 3 629 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 7 005 (+6) од,
- артилерійських систем – 2 707 (+10) од,
- РСЗВ – 532 (+4) од,
- засобів ППО – 280 (+0) од,
- літаків – 306 (+0) од,
- гелікоптерів – 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 283 (+6) од,
- крилатих ракет – 911 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 573 (+11) од,
- спеціальної техніки – 299 (+1) од.
Подоляк каже, що Україна зможе звільнити Крим за 5-7 місяців
«Ми точно, за дуже короткий час, з історичної точки зору це дуже мало шість місяців, чи п’ять, чи сім місяців, ми будемо знаходитись в Криму. Можливо, це занадто оптимістично, але це оптимізм, який є математично вивіреним. Я ще раз кажу, немає в росії достатнього ресурсу, щоб втримати ситуацію. Логіка війни, абсолютно очевидна, і ми точно можемо проговорити реалії Криму на набережній в Ялті. І ми зможемо точно говорити про абсолютно ефективне майбутнє Криму», – запевнив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
Дуда анонсував передачу Україні ще чотирьох винищувачів МіГ-29
Уряд Польщі найближчим часом передасть Україні ще чотири винищувачі МіГ-29. Також Варшава готова відправити до Києва ще літаків.
У музеї Волинської ікони організували виставку та майстеркласи на підтримку ЗСУ. ВІДЕО
Окрім майстер-класів, діяла ще й виставка робіт студентів коледжу, які можна було придбати. Також під час виставки презентували старовинні рушники, писанки та декоративні вироби із фондів Волинського краєзнавчого музею.
За виручені гроші хочуть музейники та освітяни планують купити дрон для військовослужбовців. Виставка діятиме упродовж двох тижнів.
На «Ягодині» зроблять безкоштовний Wі-Fі
До кінця квітня на пункті пропуску «Ягодин» запрацює безкоштовний Wi-Fi.
У Луцьку запрацював проєкт «Великодня майстерня»
Сьогодні, 5 квітня, відбулось урочисте відкриття традиційного мистецького проєкту “Великодня майстерня”.
Колишній вчитель з Волині в Польщі переобладнує автомобілі для українських військових. ВІДЕО
Волинянин Андрій Максимов вже кілька років живе і працює в Польщі, але з початком повномашстабного вторгнення Росії на свою Батьківщину чоловік взявся допомагати захисникам України.
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Сьогодні, 5 квітня, ми писали про таке:
Захисники вже знищили понад 176 тисяч окупантів
За минулу добу українські захисники ліквідували близько 550 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 176 240 (+550) осіб,
- танків – 3 629 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 7 005 (+6) од,
- артилерійських систем – 2 707 (+10) од,
- РСЗВ – 532 (+4) од,
- засобів ППО – 280 (+0) од,
- літаків – 306 (+0) од,
- гелікоптерів – 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 283 (+6) од,
- крилатих ракет – 911 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 573 (+11) од,
- спеціальної техніки – 299 (+1) од.
Подоляк каже, що Україна зможе звільнити Крим за 5-7 місяців
«Ми точно, за дуже короткий час, з історичної точки зору це дуже мало шість місяців, чи п’ять, чи сім місяців, ми будемо знаходитись в Криму. Можливо, це занадто оптимістично, але це оптимізм, який є математично вивіреним. Я ще раз кажу, немає в росії достатнього ресурсу, щоб втримати ситуацію. Логіка війни, абсолютно очевидна, і ми точно можемо проговорити реалії Криму на набережній в Ялті. І ми зможемо точно говорити про абсолютно ефективне майбутнє Криму», – запевнив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
Дуда анонсував передачу Україні ще чотирьох винищувачів МіГ-29
Уряд Польщі найближчим часом передасть Україні ще чотири винищувачі МіГ-29. Також Варшава готова відправити до Києва ще літаків.
У музеї Волинської ікони організували виставку та майстеркласи на підтримку ЗСУ. ВІДЕО
Окрім майстер-класів, діяла ще й виставка робіт студентів коледжу, які можна було придбати. Також під час виставки презентували старовинні рушники, писанки та декоративні вироби із фондів Волинського краєзнавчого музею.
За виручені гроші хочуть музейники та освітяни планують купити дрон для військовослужбовців. Виставка діятиме упродовж двох тижнів.
На «Ягодині» зроблять безкоштовний Wі-Fі
До кінця квітня на пункті пропуску «Ягодин» запрацює безкоштовний Wi-Fi.
У Луцьку запрацював проєкт «Великодня майстерня»
Сьогодні, 5 квітня, відбулось урочисте відкриття традиційного мистецького проєкту “Великодня майстерня”.
Колишній вчитель з Волині в Польщі переобладнує автомобілі для українських військових. ВІДЕО
Волинянин Андрій Максимов вже кілька років живе і працює в Польщі, але з початком повномашстабного вторгнення Росії на свою Батьківщину чоловік взявся допомагати захисникам України.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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