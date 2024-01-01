У бою поблизу Бахмута загинув волинянин Іван Козярчук

У Рожищенську громаду з зони бойових дій знову надійшла страшна звістка – у бою з російськими загарбниками загинув 40-річний волинянинПро це повідомляє Рожищенська міськрада.За офіційними даними, солдат Козярчук Іван Іванович загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області 27 грудня 2023 року в результаті мінометного обстрілу.«Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати», - повідомили у міськраді.Траур за загиблим Героєм триватиме з 2 до 4 січня включно.Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.Про дату та час поховання повідомлять пізніше.