У бою поблизу Бахмута загинув волинянин Іван Козярчук

У бою поблизу Бахмута загинув волинянин Іван Козярчук
У Рожищенську громаду з зони бойових дій знову надійшла страшна звістка – у бою з російськими загарбниками загинув 40-річний волинянин Іван Козярчук.

Про це повідомляє Рожищенська міськрада.

За офіційними даними, солдат Козярчук Іван Іванович загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області 27 грудня 2023 року в результаті мінометного обстрілу.

«Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати», - повідомили у міськраді.

Траур за загиблим Героєм триватиме з 2 до 4 січня включно.

Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Про дату та час поховання повідомлять пізніше.

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Теги: загиблі, війна
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