У бою поблизу Бахмута загинув волинянин Іван Козярчук
Сьогодні, 11:28
У Рожищенську громаду з зони бойових дій знову надійшла страшна звістка – у бою з російськими загарбниками загинув 40-річний волинянин Іван Козярчук.
Про це повідомляє Рожищенська міськрада.
За офіційними даними, солдат Козярчук Іван Іванович загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області 27 грудня 2023 року в результаті мінометного обстрілу.
«Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати», - повідомили у міськраді.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 2 до 4 січня включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про дату та час поховання повідомлять пізніше.
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Про це повідомляє Рожищенська міськрада.
За офіційними даними, солдат Козярчук Іван Іванович загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області 27 грудня 2023 року в результаті мінометного обстрілу.
«Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати», - повідомили у міськраді.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 2 до 4 січня включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про дату та час поховання повідомлять пізніше.
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