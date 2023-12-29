Через ракетну атаку без світла – 250 тисяч споживачів
Сьогодні, 11:14
Через наслідки масованої ракетної атаки є пошкодження в мережах «Укренерго» та обленерго в Києві та області. Знеструмлено понад 250 тисяч споживачів, дані уточнюються.
Про це у телеграмі повідомляє Укренерго.
«Всі знеструмлення пов’язані з бойовими діями, застосування графіків відключень не планується», - підкреслили в енергетичній компанії.
Відновлювальні роботи розпочнеться одразу після оцінки ступеню пошкоджень ремонтними бригадами «Укренерго» та обленерго.
Вчора, 1 січня, добовий максимум споживання був ввечері. Його показник був на 13,7% нижчим, ніж у попередній робочий день – п’ятницю 29 грудня.
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Про це у телеграмі повідомляє Укренерго.
«Всі знеструмлення пов’язані з бойовими діями, застосування графіків відключень не планується», - підкреслили в енергетичній компанії.
Відновлювальні роботи розпочнеться одразу після оцінки ступеню пошкоджень ремонтними бригадами «Укренерго» та обленерго.
Вчора, 1 січня, добовий максимум споживання був ввечері. Його показник був на 13,7% нижчим, ніж у попередній робочий день – п’ятницю 29 грудня.
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