Через ракетну атаку без світла – 250 тисяч споживачів

Через наслідкиє пошкодження в мережах «Укренерго» та обленерго в Києві та області. Знеструмлено понад 250 тисяч споживачів, дані уточнюються.Про це у телеграмі повідомляє Укренерго.«Всі знеструмлення пов’язані з бойовими діями, застосування графіків відключень не планується», - підкреслили в енергетичній компанії.Відновлювальні роботи розпочнеться одразу після оцінки ступеню пошкоджень ремонтними бригадами «Укренерго» та обленерго.Вчора, 1 січня, добовий максимум споживання був ввечері. Його показник був на 13,7% нижчим, ніж у попередній робочий день – п’ятницю 29 грудня.