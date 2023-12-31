В перший день нового року на Волині попрощалися з Героєм Богданом Багликом. ВІДЕО

В перший день нового року на Волині попрощалися з Героєм Богданом Багликом. ВІДЕО
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Богданом Багликом з села Смолярі, що на Старовижівщині.

Про це повідомили у Старовижівській громаді.

"В перший день нового року Старовижівщина прощалася з загиблим у війні з рашистським окупантом, жителем села Смолярі – Богданом Багликом. Молодий Герой віддав своє життя, боронячи свою державу, своє рідне село, свою сім’ю. І ось сьогодні востаннє повернувся до рідної домівки", - йдеться в повідомленні.

Сотні односельчан, рідні, друзі, брати по зброї та громадськість вшанували пам’ять молодого воїна, який віддав своє життя за незалежність України.

"Вічна пам’ять та царство небесне Тобі дорогий наш Богдане! Пам’ять про Тебе завжди буде з нами!" - наголосили у громаді.
В перший день нового року на Волині попрощалися з Героєм Богданом Багликом. ВІДЕО

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

В перший день нового року на Волині попрощалися з Героєм Богданом Багликом. ВІДЕО
В перший день нового року на Волині попрощалися з Героєм Богданом Багликом. ВІДЕО
В перший день нового року на Волині попрощалися з Героєм Богданом Багликом. ВІДЕО
В перший день нового року на Волині попрощалися з Героєм Богданом Багликом. ВІДЕО
В перший день нового року на Волині попрощалися з Героєм Богданом Багликом. ВІДЕО
В перший день нового року на Волині попрощалися з Героєм Богданом Багликом. ВІДЕО
В перший день нового року на Волині попрощалися з Героєм Богданом Багликом. ВІДЕО
В перший день нового року на Волині попрощалися з Героєм Богданом Багликом. ВІДЕО
В перший день нового року на Волині попрощалися з Героєм Богданом Багликом. ВІДЕО

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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