В перший день нового року на Волині попрощалися з Героєм Богданом Багликом. ВІДЕО

Богданом Багликом з села Смолярі, що на Старовижівщині.



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"В перший день нового року Старовижівщина прощалася з загиблим у війні з рашистським окупантом, жителем села Смолярі – Богданом Багликом. Молодий Герой віддав своє життя, боронячи свою державу, своє рідне село, свою сім’ю. І ось сьогодні востаннє повернувся до рідної домівки", - йдеться в повідомленні.



Сотні односельчан, рідні, друзі, брати по зброї та громадськість вшанували пам’ять молодого воїна, який віддав своє життя за незалежність України.



"Вічна пам’ять та царство небесне Тобі дорогий наш Богдане! Пам’ять про Тебе завжди буде з нами!" - наголосили у громаді.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині попрощалися із загиблим Героємз села Смолярі, що на Старовижівщині.Про це повідомили у Старовижівській громаді."В перший день нового року Старовижівщина прощалася з загиблим у війні з рашистським окупантом, жителем села Смолярі –. Молодий Герой віддав своє життя, боронячи свою державу, своє рідне село, свою сім’ю. І ось сьогодні востаннє повернувся до рідної домівки", - йдеться в повідомленні.Сотні односельчан, рідні, друзі, брати по зброї та громадськість вшанували пам’ять молодого воїна, який віддав своє життя за незалежність України."Вічна пам’ять та царство небесне Тобі дорогий наш Богдане! Пам’ять про Тебе завжди буде з нами!" - наголосили у громаді.

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