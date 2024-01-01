Зерноочисна машина: характеристики та принцип роботи*





Одним із головних стало зерноочисне обладнання – саме воно очищає, сортує та розділяє сільськогосподарські продукти.



Принцип роботи

Як працює зерноочисна машина: агрегат може сортувати зерно за такими параметрами:



колір;

розмір;

форма;

тип шорсткості;

аеродинамічні властивості.

Як працює машина: процес відбувається в кілька етапів:



1. Зерно очищається від сторонніх домішок за допомогою інтенсивного повітряного потоку.

2. Потім сировина ділиться за розміром. Це відбувається за допомогою спеціальних решіток з отворами різної величини. Великі зерна залишаються на поверхні, а дрібні просіюються у нижню частину.

3. Сировина поділяється за довжиною. Тут у роботу вступає спеціальний прилад – трієр. Це агрегат циліндричної форми. Його робота схожа на решітчастий роздільник: довгі зерна сортуються убік, а продукція звичайної форми прослизає вниз.



Таким чином, завдяки спеціальній техніці, можна отримати кілька видів зерна, очищеного від домішок та фракцій.



Характеристики

Зерноочисні машини характеризуються трьома типами:



1. Машини для первинної обробки сировини. Поділяються на приводні, повітряні, повітряно-решітно-привідні, повітряно-решітні. Це агрегати, які сортують продукцію, яка лише надійшла з комбайна.

2. Техніка сортувальної дії. Обладнання виробляє сортування зерна – на посівне і те, що піде на виробництво.

3. Спеціальні машини. Це зернові агрегати електромагнітного очищення, сортувальні та пневматичні столи. Можуть бути як стаціонарними, так і пересувними.



За допомогою такої техніки проводиться попереднє, первинне та вторинне очищення сировини. Машини використовуються на різних агропідприємствах – невеликих та промислових. Завдяки цьому виходить продукція із високою харчовою цінністю.



Вимоги

Вимоги до зерноочисних агрегатів досить високі. Основна умова – високий рівень очищення:



чистота продукції для посіву – 98–99%;

вміст лущеного насіння не повинен перевищувати 0,5 – 1 %.

Також агрегати повинні мати високу продуктивність – працювати в умовах високої вологості та засміченості.



Багато хто прагне купувати універсальні машини, які можуть очистити не тільки зерна пшениці, але й інших культур – трав'яних, олійних, кормових та бобових. Це дуже вигідно і зручно, тому більшість техніки саме така.



Також важлива вимога до сільськогосподарської техніки – низьке електроспоживання та простота в обслуговуванні.



Зерноочисна машина – важливий елемент у сільськогосподарському виробництві. Обирайте якісну техніку, яка буде відповідати всім високим вимогам.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Здійснювати будь-які сільськогосподарські маніпуляції стало набагато простіше завдяки сучасній техніці. Тепер зерно збирають, сортують та переробляють не вручну, а за допомогою спеціальних машин.Одним із головних стало зерноочисне обладнання – саме воно очищає, сортує та розділяє сільськогосподарські продукти. Купити зерноочисний комплекс – найправильніше рішення для будь-якого агронома.Як працює зерноочисна машина: агрегат може сортувати зерно за такими параметрами:1. Зерно очищається від сторонніх домішок за допомогою інтенсивного повітряного потоку.2. Потім сировина ділиться за розміром. Це відбувається за допомогою спеціальних решіток з отворами різної величини. Великі зерна залишаються на поверхні, а дрібні просіюються у нижню частину.3. Сировина поділяється за довжиною. Тут у роботу вступає спеціальний прилад – трієр. Це агрегат циліндричної форми. Його робота схожа на решітчастий роздільник: довгі зерна сортуються убік, а продукція звичайної форми прослизає вниз.Таким чином, завдяки спеціальній техніці, можна отримати кілька видів зерна, очищеного від домішок та фракцій.Зерноочисні машини характеризуються трьома типами:1. Машини для первинної обробки сировини. Поділяються на приводні, повітряні, повітряно-решітно-привідні, повітряно-решітні. Це агрегати, які сортують продукцію, яка лише надійшла з комбайна.2. Техніка сортувальної дії. Обладнання виробляє сортування зерна – на посівне і те, що піде на виробництво.3. Спеціальні машини. Це зернові агрегати електромагнітного очищення, сортувальні та пневматичні столи. Можуть бути як стаціонарними, так і пересувними.За допомогою такої техніки проводиться попереднє, первинне та вторинне очищення сировини. Машини використовуються на різних агропідприємствах – невеликих та промислових. Завдяки цьому виходить продукція із високою харчовою цінністю.Вимоги до зерноочисних агрегатів досить високі. Основна умова – високий рівень очищення:Також агрегати повинні мати високу продуктивність – працювати в умовах високої вологості та засміченості.Багато хто прагне купувати універсальні машини, які можуть очистити не тільки зерна пшениці, але й інших культур – трав'яних, олійних, кормових та бобових. Це дуже вигідно і зручно, тому більшість техніки саме така.Також важлива вимога до сільськогосподарської техніки – низьке електроспоживання та простота в обслуговуванні.Зерноочисна машина – важливий елемент у сільськогосподарському виробництві. Обирайте якісну техніку, яка буде відповідати всім високим вимогам.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію