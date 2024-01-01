Зерноочисна машина: характеристики та принцип роботи*
Сьогодні, 10:21
Здійснювати будь-які сільськогосподарські маніпуляції стало набагато простіше завдяки сучасній техніці. Тепер зерно збирають, сортують та переробляють не вручну, а за допомогою спеціальних машин.
Одним із головних стало зерноочисне обладнання – саме воно очищає, сортує та розділяє сільськогосподарські продукти. Купити зерноочисний комплекс – найправильніше рішення для будь-якого агронома.
Як працює зерноочисна машина: агрегат може сортувати зерно за такими параметрами:
колір;
розмір;
форма;
тип шорсткості;
аеродинамічні властивості.
Як працює машина: процес відбувається в кілька етапів:
1. Зерно очищається від сторонніх домішок за допомогою інтенсивного повітряного потоку.
2. Потім сировина ділиться за розміром. Це відбувається за допомогою спеціальних решіток з отворами різної величини. Великі зерна залишаються на поверхні, а дрібні просіюються у нижню частину.
3. Сировина поділяється за довжиною. Тут у роботу вступає спеціальний прилад – трієр. Це агрегат циліндричної форми. Його робота схожа на решітчастий роздільник: довгі зерна сортуються убік, а продукція звичайної форми прослизає вниз.
Таким чином, завдяки спеціальній техніці, можна отримати кілька видів зерна, очищеного від домішок та фракцій.
Зерноочисні машини характеризуються трьома типами:
1. Машини для первинної обробки сировини. Поділяються на приводні, повітряні, повітряно-решітно-привідні, повітряно-решітні. Це агрегати, які сортують продукцію, яка лише надійшла з комбайна.
2. Техніка сортувальної дії. Обладнання виробляє сортування зерна – на посівне і те, що піде на виробництво.
3. Спеціальні машини. Це зернові агрегати електромагнітного очищення, сортувальні та пневматичні столи. Можуть бути як стаціонарними, так і пересувними.
За допомогою такої техніки проводиться попереднє, первинне та вторинне очищення сировини. Машини використовуються на різних агропідприємствах – невеликих та промислових. Завдяки цьому виходить продукція із високою харчовою цінністю.
Вимоги до зерноочисних агрегатів досить високі. Основна умова – високий рівень очищення:
чистота продукції для посіву – 98–99%;
вміст лущеного насіння не повинен перевищувати 0,5 – 1 %.
Також агрегати повинні мати високу продуктивність – працювати в умовах високої вологості та засміченості.
Багато хто прагне купувати універсальні машини, які можуть очистити не тільки зерна пшениці, але й інших культур – трав'яних, олійних, кормових та бобових. Це дуже вигідно і зручно, тому більшість техніки саме така.
Також важлива вимога до сільськогосподарської техніки – низьке електроспоживання та простота в обслуговуванні.
Зерноочисна машина – важливий елемент у сільськогосподарському виробництві. Обирайте якісну техніку, яка буде відповідати всім високим вимогам.
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Одним із головних стало зерноочисне обладнання – саме воно очищає, сортує та розділяє сільськогосподарські продукти. Купити зерноочисний комплекс – найправильніше рішення для будь-якого агронома.
Принцип роботи
Як працює зерноочисна машина: агрегат може сортувати зерно за такими параметрами:
Як працює машина: процес відбувається в кілька етапів:
1. Зерно очищається від сторонніх домішок за допомогою інтенсивного повітряного потоку.
2. Потім сировина ділиться за розміром. Це відбувається за допомогою спеціальних решіток з отворами різної величини. Великі зерна залишаються на поверхні, а дрібні просіюються у нижню частину.
3. Сировина поділяється за довжиною. Тут у роботу вступає спеціальний прилад – трієр. Це агрегат циліндричної форми. Його робота схожа на решітчастий роздільник: довгі зерна сортуються убік, а продукція звичайної форми прослизає вниз.
Таким чином, завдяки спеціальній техніці, можна отримати кілька видів зерна, очищеного від домішок та фракцій.
Характеристики
Зерноочисні машини характеризуються трьома типами:
1. Машини для первинної обробки сировини. Поділяються на приводні, повітряні, повітряно-решітно-привідні, повітряно-решітні. Це агрегати, які сортують продукцію, яка лише надійшла з комбайна.
2. Техніка сортувальної дії. Обладнання виробляє сортування зерна – на посівне і те, що піде на виробництво.
3. Спеціальні машини. Це зернові агрегати електромагнітного очищення, сортувальні та пневматичні столи. Можуть бути як стаціонарними, так і пересувними.
За допомогою такої техніки проводиться попереднє, первинне та вторинне очищення сировини. Машини використовуються на різних агропідприємствах – невеликих та промислових. Завдяки цьому виходить продукція із високою харчовою цінністю.
Вимоги
Вимоги до зерноочисних агрегатів досить високі. Основна умова – високий рівень очищення:
Також агрегати повинні мати високу продуктивність – працювати в умовах високої вологості та засміченості.
Багато хто прагне купувати універсальні машини, які можуть очистити не тільки зерна пшениці, але й інших культур – трав'яних, олійних, кормових та бобових. Це дуже вигідно і зручно, тому більшість техніки саме така.
Також важлива вимога до сільськогосподарської техніки – низьке електроспоживання та простота в обслуговуванні.
Зерноочисна машина – важливий елемент у сільськогосподарському виробництві. Обирайте якісну техніку, яка буде відповідати всім високим вимогам.
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