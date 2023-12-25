За добу захисники знищили ще 810 російських окупантів
Сьогодні, 09:50
За минулу добу Сили оборони знищили ще 810 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 360820 (+810) осіб,
– танків - 5990 (+7),
– бойових броньованих машин - 11100 (+13),
– артилерійських систем - 8531 (+49),
– РСЗВ - 945 (+2),
– засоби ППО - 626 (+1),
– літаків - 329 (+0),
– гелікоптерів - 324 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6710 (+53),
– крилаті ракети - 1710 (+1),
– кораблі / катери - 23 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 11365 (+35),
– спеціальна техніка - 1284 (+7).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 360820 (+810) осіб,
– танків - 5990 (+7),
– бойових броньованих машин - 11100 (+13),
– артилерійських систем - 8531 (+49),
– РСЗВ - 945 (+2),
– засоби ППО - 626 (+1),
– літаків - 329 (+0),
– гелікоптерів - 324 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6710 (+53),
– крилаті ракети - 1710 (+1),
– кораблі / катери - 23 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 11365 (+35),
– спеціальна техніка - 1284 (+7).
Дані уточнюються.
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