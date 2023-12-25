За добу захисники знищили ще 810 російських окупантів

За добу захисники знищили ще 810 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони знищили ще 810 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.24 орієнтовно склали:

– особового складу - близько 360820 (+810) осіб,

– танків - 5990 (+7),

– бойових броньованих машин - 11100 (+13),

– артилерійських систем - 8531 (+49),

– РСЗВ - 945 (+2),

– засоби ППО - 626 (+1),

– літаків - 329 (+0),

– гелікоптерів - 324 (+0),

– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6710 (+53),

– крилаті ракети - 1710 (+1),

– кораблі / катери - 23 (+0),

– підводні човни - 1 (+0),

– автомобільної техніки та автоцистерн - 11365 (+35),

– спеціальна техніка - 1284 (+7).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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