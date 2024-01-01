У Луцьку завтра проведуть в останню путь полеглого Захисника
Сьогодні, 14:57
Завтра, 4 січня, в обласному центрі Волині відбудеться прощання з військовослужбовцем Олександром Герштанським.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
У четвер, 4 січня, об 11:00 у луцькій церкві Святителя Іоанна Златоуста (вул. Дубнівська, 30д) відбудеться відспівування військовослужбовця Герштанського Олександра Олександровича (14.04.1964 року народження).
Чоловік був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 29 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Оріхів Запорізької області.
Поховають Олександра Герштанського у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - повідомили в управлінні інформаційної роботи Луцької міськради.
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
У четвер, 4 січня, об 11:00 у луцькій церкві Святителя Іоанна Златоуста (вул. Дубнівська, 30д) відбудеться відспівування військовослужбовця Герштанського Олександра Олександровича (14.04.1964 року народження).
Чоловік був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 29 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Оріхів Запорізької області.
Поховають Олександра Герштанського у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - повідомили в управлінні інформаційної роботи Луцької міськради.
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