На Волині наколядували пів мільйона на дрони для ЗСУ

Під час різдвяних свят віряни кількох парафій Маневицького деканату ПЦУ пожертвували майже 500 000 грндля Збройних сил України.Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.Аматорський хор громади Покрови Пресвятої Богородиці с. Серхів (регент), два хори парафії Мучениць Віри, Надії, Любові й матері їх Софії селища Маневичі (професійний «Голос душі» – регентта самодіяльний – регент) славили Христа в Божих домах і ходили з колядками від хати до хати.Настоятель цих парафій протоієрейрозповів, що православні щедро відгукувалися на їхній спів. Окрім того, вчителі та школярі Маневицького ліцею № 2 зібрали кошти, ждучи колядників. У ліцеї с. Прилісне для цього попередньо провели благодійний ярмарок. Працівники Маневицької багатопрофільної лікарні теж були не з порожніми руками. Кілька підприємців пожертвували значні суми. А ще треба сказати велике «дякуємо!» Маневицькому волонтерському центрові (керівник).Це вже не перший збір на FPV-дрони в цих громадах, каже панотець. А якщо хтось бажає долучитись до акції, може зробити це ще. Картка-ключ до рахунку: 4246001002568107.