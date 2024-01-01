На Волині наколядували пів мільйона на дрони для ЗСУ
Сьогодні, 19:00
Під час різдвяних свят віряни кількох парафій Маневицького деканату ПЦУ пожертвували майже 500 000 грн для закупівлі дронів для Збройних сил України.
Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
Аматорський хор громади Покрови Пресвятої Богородиці с. Серхів (регент Любов Нестерук), два хори парафії Мучениць Віри, Надії, Любові й матері їх Софії селища Маневичі (професійний «Голос душі» – регент Леся Яцук та самодіяльний – регент Любов Тухтарова) славили Христа в Божих домах і ходили з колядками від хати до хати.
Настоятель цих парафій протоієрей Михайло Мельничук розповів, що православні щедро відгукувалися на їхній спів. Окрім того, вчителі та школярі Маневицького ліцею № 2 зібрали кошти, ждучи колядників. У ліцеї с. Прилісне для цього попередньо провели благодійний ярмарок. Працівники Маневицької багатопрофільної лікарні теж були не з порожніми руками. Кілька підприємців пожертвували значні суми. А ще треба сказати велике «дякуємо!» Маневицькому волонтерському центрові (керівник Валентина Кобець-Ковальчук).
Це вже не перший збір на FPV-дрони в цих громадах, каже панотець. А якщо хтось бажає долучитись до акції, може зробити це ще. Картка-ключ до рахунку: 4246001002568107.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
Аматорський хор громади Покрови Пресвятої Богородиці с. Серхів (регент Любов Нестерук), два хори парафії Мучениць Віри, Надії, Любові й матері їх Софії селища Маневичі (професійний «Голос душі» – регент Леся Яцук та самодіяльний – регент Любов Тухтарова) славили Христа в Божих домах і ходили з колядками від хати до хати.
Настоятель цих парафій протоієрей Михайло Мельничук розповів, що православні щедро відгукувалися на їхній спів. Окрім того, вчителі та школярі Маневицького ліцею № 2 зібрали кошти, ждучи колядників. У ліцеї с. Прилісне для цього попередньо провели благодійний ярмарок. Працівники Маневицької багатопрофільної лікарні теж були не з порожніми руками. Кілька підприємців пожертвували значні суми. А ще треба сказати велике «дякуємо!» Маневицькому волонтерському центрові (керівник Валентина Кобець-Ковальчук).
Це вже не перший збір на FPV-дрони в цих громадах, каже панотець. А якщо хтось бажає долучитись до акції, може зробити це ще. Картка-ключ до рахунку: 4246001002568107.
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