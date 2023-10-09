Студент одеського вишу шпигував для росіян та готував екологічний теракт, – СБУ

Студент одеського вишу шпигував для росіян та готував екологічний теракт, – СБУ
СБУ затримала агента фсб, який готував екологічний теракт на Одещині.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Кіберфахівці Служби безпеки затримали агента фсб, який шпигував для ворога на Одещині.

Головним завданням фігуранта було виявлення та передача координат, де зберігаються токсичні речовини, зокрема склади та сховища з пестицидами.

Також агент розвідував місця можливого базування та маршрути переміщення Сил оборони.

За вказаними геолокаціями окупанти планували здійснити повітряні атаки із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed.

За наявними даними, ворог сподівався спровокувати екологічне лихо на території регіону і таким чином розхитати внутрішню обстановку.

Для збору відомостей фігурант почав працювати таксистом та під виглядом перевезення пасажирів фіксував локації «потрібних» об’єктів.

У результаті багатоетапної спецоперації співробітники СБУ покроково задокументували злочинні дії агента фсб і затримали його під час виконання ворожого завдання.

За даними слідства, фігурантом виявився студент одеського університету. Восени 2023 року на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник фсб, особу якого вже ідентифіковано кіберфахівцями СБУ.

В інтернет-листуванні агресор запропонував студенту негласно співпрацювати на користь рф і отримувати за це «зарплату» від російської спецслужби.

Фігурант підтримував комунікацію з фсб через популярний месенджер, а для конспірації використовував різні сім-карти та мобільні телефони.

Під час обшуків у затриманого вилучено всі гаджети, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності проти нашої держави.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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Теги: СБУ, студент, рф, Одеса
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