Патрульний, який захищає Україну від ворога, зустрівся з луцькими ліцеїстами. ФОТО

Патрульний, який захищає Україну від ворога, зустрівся з луцькими ліцеїстами. ФОТО
Патрульний, який нині захищає Україну від ворога, зустрівся з луцькими ліцеїстами.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Патрульний Олесь Вдовиченко щойно повернувся з зони бойових дій, де останні дев’ять місяців ніс службу в складі Зведеного загону патрульної поліції "Хижак".

Скориставшись відпусткою поліцейського, Волинська бібліотека для юнацтва запросила його взяти участь у своєму проєкті та провести зустріч з молоддю. Тож учора, 17 січня, в приміщенні книгозбірні Олесь поспілкувався з вихованцями Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Понад годину патрульний бесідував з ліцеїстами на найрізноманітніші теми: розповідав про свою роботу на передовій, будні патрульних, що нині боронять країну від ворога, та навіть їхній побут. Розмова видалася невимушеною та легкою, ліцеїсти уважно слухали спікера й ставили йому запитання.

"Найголовніше завдання зараз — знищити нашого ворога. Щоб потім цього не довелося робити вашим дітям та онукам. Будьте мудрими, фізично загартованими, вдосконалюйте іноземну мову, не лінуйтеся, читайте правильні книжки та не ігноруйте повітряні тривоги", — завершив свою розповідь Олесь Вдовиченко.
Патрульний, який захищає Україну від ворога, зустрівся з луцькими ліцеїстами. ФОТО

Невдовзі чоловік повертається на передову, де разом з колегами продовжуватиме виборювати Перемогу.
Патрульний, який захищає Україну від ворога, зустрівся з луцькими ліцеїстами. ФОТО
Патрульний, який захищає Україну від ворога, зустрівся з луцькими ліцеїстами. ФОТО
Патрульний, який захищає Україну від ворога, зустрівся з луцькими ліцеїстами. ФОТО
Патрульний, який захищає Україну від ворога, зустрівся з луцькими ліцеїстами. ФОТО
Патрульний, який захищає Україну від ворога, зустрівся з луцькими ліцеїстами. ФОТО
Патрульний, який захищає Україну від ворога, зустрівся з луцькими ліцеїстами. ФОТО
Патрульний, який захищає Україну від ворога, зустрівся з луцькими ліцеїстами. ФОТО

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Теги: Луцьк, патрульний, передова, зустріч, ліцеїсти
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