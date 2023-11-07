Патрульний, який захищає Україну від ворога, зустрівся з луцькими ліцеїстами. ФОТО
Сьогодні, 10:54
Патрульний, який нині захищає Україну від ворога, зустрівся з луцькими ліцеїстами.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Патрульний Олесь Вдовиченко щойно повернувся з зони бойових дій, де останні дев’ять місяців ніс службу в складі Зведеного загону патрульної поліції "Хижак".
Скориставшись відпусткою поліцейського, Волинська бібліотека для юнацтва запросила його взяти участь у своєму проєкті та провести зустріч з молоддю. Тож учора, 17 січня, в приміщенні книгозбірні Олесь поспілкувався з вихованцями Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.
Понад годину патрульний бесідував з ліцеїстами на найрізноманітніші теми: розповідав про свою роботу на передовій, будні патрульних, що нині боронять країну від ворога, та навіть їхній побут. Розмова видалася невимушеною та легкою, ліцеїсти уважно слухали спікера й ставили йому запитання.
"Найголовніше завдання зараз — знищити нашого ворога. Щоб потім цього не довелося робити вашим дітям та онукам. Будьте мудрими, фізично загартованими, вдосконалюйте іноземну мову, не лінуйтеся, читайте правильні книжки та не ігноруйте повітряні тривоги", — завершив свою розповідь Олесь Вдовиченко.
Невдовзі чоловік повертається на передову, де разом з колегами продовжуватиме виборювати Перемогу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Патрульний Олесь Вдовиченко щойно повернувся з зони бойових дій, де останні дев’ять місяців ніс службу в складі Зведеного загону патрульної поліції "Хижак".
Скориставшись відпусткою поліцейського, Волинська бібліотека для юнацтва запросила його взяти участь у своєму проєкті та провести зустріч з молоддю. Тож учора, 17 січня, в приміщенні книгозбірні Олесь поспілкувався з вихованцями Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.
Понад годину патрульний бесідував з ліцеїстами на найрізноманітніші теми: розповідав про свою роботу на передовій, будні патрульних, що нині боронять країну від ворога, та навіть їхній побут. Розмова видалася невимушеною та легкою, ліцеїсти уважно слухали спікера й ставили йому запитання.
"Найголовніше завдання зараз — знищити нашого ворога. Щоб потім цього не довелося робити вашим дітям та онукам. Будьте мудрими, фізично загартованими, вдосконалюйте іноземну мову, не лінуйтеся, читайте правильні книжки та не ігноруйте повітряні тривоги", — завершив свою розповідь Олесь Вдовиченко.
Невдовзі чоловік повертається на передову, де разом з колегами продовжуватиме виборювати Перемогу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Українські дрони атакували нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі
Сьогодні, 11:19
Патрульний, який захищає Україну від ворога, зустрівся з луцькими ліцеїстами. ФОТО
Сьогодні, 10:54
Помер волинський журналіст Ігор Шмигін
Сьогодні, 10:35