У Луцьку чоловік підкидав сміття у контейнер сусідам: його оштрафували

Інспектором департаменту муніципальної варти Луцької міської ради було виявлено порушення Правил благоустрою по вулиці Героїв рятувальників.Про це повідомили у Департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.Виявили розкидане сміття поблизу контейнеру для твердих побутових відходів.В результаті було встановлено, що мешканець одного з будинків, в якого відсутній власний контейнер для ТПВ, систематично здійснював викид сміття на прилеглу територію сусідів.За вказане порушення передбачений штраф у розмірі від 340 до 1360 грн.Крім того, порушнику було роз'яснено необхідність встановлення індивідуальної ємкості для збору твердих побутових відходів.