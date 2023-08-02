У Луцьку чоловік підкидав сміття у контейнер сусідам: його оштрафували

У Луцьку чоловік підкидав сміття у контейнер сусідам: його оштрафували
Інспектором департаменту муніципальної варти Луцької міської ради було виявлено порушення Правил благоустрою по вулиці Героїв рятувальників.

Про це повідомили у Департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.

Виявили розкидане сміття поблизу контейнеру для твердих побутових відходів.

В результаті було встановлено, що мешканець одного з будинків, в якого відсутній власний контейнер для ТПВ, систематично здійснював викид сміття на прилеглу територію сусідів.

За вказане порушення передбачений штраф у розмірі від 340 до 1360 грн.

Крім того, порушнику було роз'яснено необхідність встановлення індивідуальної ємкості для збору твердих побутових відходів.

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Теги: Луцьк, сміття
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Коментарі 1
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Що за люди на контейнер зажлобився сусідам підкидав.
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