Вночі загарбницька росія запустила по Україні 33 ударні безпілотники

Вночі загарбницька росія запустила по Україні 33 ударні безпілотники
У ніч на 18 січня 2024 року окупанти атакували 33-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ та Курської області. Також ударили двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області по Харківщині.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Основні напрямки удару – південь та північ.

"Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 22 ворожі БпЛА. Ще кілька дронів – не досягли своїх цілей.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, засоби РЕБ", - йдеться в повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гречаний хліб та відверта бесіда з монахом: ігумен Никодим розповів про чернече життя
Від яких хвороб можна отримати безкоштовно ліки в аптеках за рецептом лікаря
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку чоловік підкидав сміття у контейнер сусідам: його оштрафували
Сьогодні, 10:05
Де на Волині пропонують житло для ВПО і коли з’явиться не тимчасове? Огляд прихистків
Сьогодні, 09:50
Вночі загарбницька росія запустила по Україні 33 ударні безпілотники
Сьогодні, 09:40
Захисники ліквідували ще 780 російських окупантів та 21 танк
Сьогодні, 09:30
Курс валют у Луцьку на 18 січня
Сьогодні, 09:18
Схожі новини
Росія за добу завдала ​9 ракетних та 128 авіаційних ударів, – Генштаб Росія за добу завдала ​9 ракетних та 128 авіаційних ударів, – Генштаб
Сьогодні, 09:08
Україна почала виробляти артилерійські системи за стандартами НАТО Україна почала виробляти артилерійські системи за стандартами НАТО
17 січень, 16:50
Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Олександра Давидовича Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Олександра Давидовича
17 січень, 10:38
Вночі Україну атакували 20 «шахедів»: 19 збила ППО Вночі Україну атакували 20 «шахедів»: 19 збила ППО
17 січень, 09:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Помер волинський журналіст Ігор Шмигін
Сьогодні, 10:35
 0
У Луцьку чоловік підкидав сміття у контейнер сусідам: його оштрафували
Сьогодні, 10:05
 0
Де на Волині пропонують житло для ВПО і коли з’явиться не тимчасове? Огляд прихистків
Сьогодні, 09:50
 0
Вночі загарбницька росія запустила по Україні 33 ударні безпілотники
Сьогодні, 09:40
 0
Захисники ліквідували ще 780 російських окупантів та 21 танк
Сьогодні, 09:30
 0
Медіа
відео
1/8