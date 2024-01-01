Вночі загарбницька росія запустила по Україні 33 ударні безпілотники
Сьогодні, 09:40
У ніч на 18 січня 2024 року окупанти атакували 33-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ та Курської області. Також ударили двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області по Харківщині.
Про це повідомили у Повітряних силах.
Основні напрямки удару – південь та північ.
"Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 22 ворожі БпЛА. Ще кілька дронів – не досягли своїх цілей.
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, засоби РЕБ", - йдеться в повідомленні.
Протиповітряна оборона працювала у межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.
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Про це повідомили у Повітряних силах.
Основні напрямки удару – південь та північ.
"Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 22 ворожі БпЛА. Ще кілька дронів – не досягли своїх цілей.
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, засоби РЕБ", - йдеться в повідомленні.
Протиповітряна оборона працювала у межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.
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