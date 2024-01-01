Захисники ліквідували ще 780 російських окупантів та 21 танк
Сьогодні, 09:30
За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 780 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.01.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 373600 (+780) осіб,
– танків - 6147 (+21),
– бойових броньованих машин - 11410 (+38),
– артилерійських систем - 8835 (+24),
– РСЗВ - 966 (+2),
– засоби ППО - 653 (+0),
– літаків - 331 (+0),
– гелікоптерів - 324 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6925 (+41),
– крилаті ракети - 1818 (+1),
– кораблі /катери - 23 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 11794 (+39),
– спеціальна техніка -1380 (+13).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.01.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 373600 (+780) осіб,
– танків - 6147 (+21),
– бойових броньованих машин - 11410 (+38),
– артилерійських систем - 8835 (+24),
– РСЗВ - 966 (+2),
– засоби ППО - 653 (+0),
– літаків - 331 (+0),
– гелікоптерів - 324 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6925 (+41),
– крилаті ракети - 1818 (+1),
– кораблі /катери - 23 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 11794 (+39),
– спеціальна техніка -1380 (+13).
Дані уточнюються.
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