Захисники ліквідували ще 780 російських окупантів та 21 танк

Захисники ліквідували ще 780 російських окупантів та 21 танк
За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 780 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.01.24 орієнтовно склали:

– особового складу - близько 373600 (+780) осіб,

– танків - 6147 (+21),

– бойових броньованих машин - 11410 (+38),

– артилерійських систем - 8835 (+24),

– РСЗВ - 966 (+2),

– засоби ППО - 653 (+0),

– літаків - 331 (+0),

– гелікоптерів - 324 (+0),

– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6925 (+41),

– крилаті ракети - 1818 (+1),

– кораблі /катери - 23 (+0),

– підводні човни - 1 (+0),

– автомобільної техніки та автоцистерн - 11794 (+39),

– спеціальна техніка -1380 (+13).

Дані уточнюються.

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Теги: втрати ворога
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