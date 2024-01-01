Захисники ліквідували ще 780 російських окупантів та 21 танк





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.01.24 орієнтовно склали:



– особового складу - близько 373600 (+780) осіб,



– танків - 6147 (+21),



– бойових броньованих машин - 11410 (+38),



– артилерійських систем - 8835 (+24),



– РСЗВ - 966 (+2),



– засоби ППО - 653 (+0),



– літаків - 331 (+0),



– гелікоптерів - 324 (+0),



– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6925 (+41),



– крилаті ракети - 1818 (+1),



– кораблі /катери - 23 (+0),



– підводні човни - 1 (+0),



– автомобільної техніки та автоцистерн - 11794 (+39),



– спеціальна техніка -1380 (+13).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 780 російських окупантів.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.– особового складу - близько 373600 (+780) осіб,– танків - 6147 (+21),– бойових броньованих машин - 11410 (+38),– артилерійських систем - 8835 (+24),– РСЗВ - 966 (+2),– засоби ППО - 653 (+0),– літаків - 331 (+0),– гелікоптерів - 324 (+0),– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6925 (+41),– крилаті ракети - 1818 (+1),– кораблі /катери - 23 (+0),– підводні човни - 1 (+0),– автомобільної техніки та автоцистерн - 11794 (+39),– спеціальна техніка -1380 (+13).Дані уточнюються.

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