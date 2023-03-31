Помер волинський журналіст Ігор Шмигін
Сьогодні, 10:35
Помер волинський журналіст Ігор Шмигін, у якого діагностували рак IV стадії.
Про це повідомила керівниця інноваційних проєктів CID Media Group, до якої належить «Район.in.ua», Наталія Пахайчук.
"Нестерпно писати повідомлення про смерть колеги. Молодого, сповненого мрій та сил жуналіста, Наш Ігор Шмигін відійшов увечері 17 січня. Але ще 3-го він працював на сайті, планував. Остання його новина вийшла в останні години життя і попереджав читачів, що в Любешеві сьогодні не буде світла.
Сьогодні скорбота огорнула родину і все рідне містечко. А ще місяць тому ми ж бачилися на форумі, раділи святам і одні одним. Обмінювалися подарунками і словами привітань. Такі щемні миті…
Але добре, що вони були.
Світлі спогади залишаться у пам‘яті, треба щодня турбуватися, аби вони були.
Ми сьогодні співчуваємо батьку, нашому багаторічному редактору Микола Шмигін і всій сім‘ї.
А ще дякуємо всім, хто відгукнувся з допомогою.
Ми отримали сотні внесків на лікування, десятки повідомлень зі словами підтримки і порадами, як можна зарадити у цій складній ситуації.
Це було і є важливо. Вічна пам‘ять Ігорю", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у молодого журналіста, редактора видання «Район. Любешів» Ігоря Шмигіна діагностували рак IV стадії.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Ігоря Шмигіна!
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Про це повідомила керівниця інноваційних проєктів CID Media Group, до якої належить «Район.in.ua», Наталія Пахайчук.
"Нестерпно писати повідомлення про смерть колеги. Молодого, сповненого мрій та сил жуналіста, Наш Ігор Шмигін відійшов увечері 17 січня. Але ще 3-го він працював на сайті, планував. Остання його новина вийшла в останні години життя і попереджав читачів, що в Любешеві сьогодні не буде світла.
Сьогодні скорбота огорнула родину і все рідне містечко. А ще місяць тому ми ж бачилися на форумі, раділи святам і одні одним. Обмінювалися подарунками і словами привітань. Такі щемні миті…
Але добре, що вони були.
Світлі спогади залишаться у пам‘яті, треба щодня турбуватися, аби вони були.
Ми сьогодні співчуваємо батьку, нашому багаторічному редактору Микола Шмигін і всій сім‘ї.
А ще дякуємо всім, хто відгукнувся з допомогою.
Ми отримали сотні внесків на лікування, десятки повідомлень зі словами підтримки і порадами, як можна зарадити у цій складній ситуації.
Це було і є важливо. Вічна пам‘ять Ігорю", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у молодого журналіста, редактора видання «Район. Любешів» Ігоря Шмигіна діагностували рак IV стадії.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Ігоря Шмигіна!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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