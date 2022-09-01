На Запорізькій АЕС лишаться представники МАГАТЕ





Про це повідомляє



Гроссі повідомив, що місії за кілька годин роботи на АЕС вдалося зібрати достатньо важливої інформацію, не уточнивши деталей.



За словами Гроссі, місія МАГАТЕ залишиться на Запорізькій АЕС в Енергодарі до 3 вересня, а потім вирішуватиме питання постійної присутності своїх спостерігачів у районі станції.



О 17:50 Гросі покинув Запорізьку АЕС.



Разом із ним зі станції поїхали більшість членів делегації.



В "Енергоатомі" повідомили, що станом на 18:00 на ЗАЕС залишились 5 представників місії МАГАТЕ, які розвантажують привезене ними обладнання та продовжать роботу на станції.



Очікується, що вони перебуватимуть на Запорізький АЕС до 3 вересня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що на Запорізькій АЕС лишаться представники МАГАТЕ.Про це повідомляє "Українська правда" , посилаючись на BBC та "Енергоатом".Гроссі повідомив, що місії за кілька годин роботи на АЕС вдалося зібрати достатньо важливої інформацію, не уточнивши деталей.За словами Гроссі, місія МАГАТЕ залишиться на Запорізькій АЕС в Енергодарі до 3 вересня, а потім вирішуватиме питання постійної присутності своїх спостерігачів у районі станції.О 17:50 Гросі покинув Запорізьку АЕС.Разом із ним зі станції поїхали більшість членів делегації.В "Енергоатомі" повідомили, що станом на 18:00 на ЗАЕС залишились 5 представників місії МАГАТЕ, які розвантажують привезене ними обладнання та продовжать роботу на станції.Очікується, що вони перебуватимуть на Запорізький АЕС до 3 вересня.

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