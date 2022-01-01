Повідомили, коли на Волинь привезуть тіла двох загиблих Героїв

Міський голова Нововолинськарозповів, коли на Волинь привезуть тіла двох загиблих військовослужбовців.Про це міський голова написав на своїй сторінці у фейсбуці."Наші Героїповернуться у рідну громаду завтра, 2 вересня. О 9:00 зустрічаємо коридором шани на в’їзді в Нововолинськ", - йдеться у дописі.Звідти кортеж із тілом Тараса Харука попрямує у Свято-Духівський Собор. О 12:00 там відбудеться панахида та чин погребіння.З Віталієм Антонюком прощатимуться у його рідному селі Кропивщина. Панахида розпочнеться о 12:00 на подвір’я будинку. Далі процесія попрямує до місцевого храму.