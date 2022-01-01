Повідомили, коли на Волинь привезуть тіла двох загиблих Героїв
Сьогодні, 21:19
Міський голова Нововолинська Борис Карпус розповів, коли на Волинь привезуть тіла двох загиблих військовослужбовців.
Про це міський голова написав на своїй сторінці у фейсбуці.
"Наші Герої Віталій Антонюк і Тарас Харук повернуться у рідну громаду завтра, 2 вересня. О 9:00 зустрічаємо коридором шани на в’їзді в Нововолинськ", - йдеться у дописі.
Звідти кортеж із тілом Тараса Харука попрямує у Свято-Духівський Собор. О 12:00 там відбудеться панахида та чин погребіння.
З Віталієм Антонюком прощатимуться у його рідному селі Кропивщина. Панахида розпочнеться о 12:00 на подвір’я будинку. Далі процесія попрямує до місцевого храму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це міський голова написав на своїй сторінці у фейсбуці.
"Наші Герої Віталій Антонюк і Тарас Харук повернуться у рідну громаду завтра, 2 вересня. О 9:00 зустрічаємо коридором шани на в’їзді в Нововолинськ", - йдеться у дописі.
Звідти кортеж із тілом Тараса Харука попрямує у Свято-Духівський Собор. О 12:00 там відбудеться панахида та чин погребіння.
З Віталієм Антонюком прощатимуться у його рідному селі Кропивщина. Панахида розпочнеться о 12:00 на подвір’я будинку. Далі процесія попрямує до місцевого храму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Запорізькій АЕС лишаться представники МАГАТЕ
Сьогодні, 22:13
Повідомили, коли на Волинь привезуть тіла двох загиблих Героїв
Сьогодні, 21:19
Погода у Луцьку на завтра, 2 вересня
Сьогодні, 20:00
Розповіли про популярні схеми шахрайства в TikTok
Сьогодні, 19:30
Медіа