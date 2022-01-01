Повідомили, коли на Волинь привезуть тіла двох загиблих Героїв

Повідомили, коли на Волинь привезуть тіла двох загиблих Героїв
Міський голова Нововолинська Борис Карпус розповів, коли на Волинь привезуть тіла двох загиблих військовослужбовців.

Про це міський голова написав на своїй сторінці у фейсбуці.

"Наші Герої Віталій Антонюк і Тарас Харук повернуться у рідну громаду завтра, 2 вересня. О 9:00 зустрічаємо коридором шани на в’їзді в Нововолинськ", - йдеться у дописі.

Звідти кортеж із тілом Тараса Харука попрямує у Свято-Духівський Собор. О 12:00 там відбудеться панахида та чин погребіння.

З Віталієм Антонюком прощатимуться у його рідному селі Кропивщина. Панахида розпочнеться о 12:00 на подвір’я будинку. Далі процесія попрямує до місцевого храму.

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Теги: Волинь, прощання, ЗСУ, війна
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