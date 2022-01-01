Яким був День знань у прикордонному з Білоруссю районі Волині. ВІДЕО





Це – 25 % закладів освіти від загальної кількості, – розповіла Людмила Плахотна.



У селі Раків Ліс Камінь-Каширського району перший дзвоник для майже 600 учнів місцевого ліцею відбувся дистанційно, оскільки розташування до кордону із Білоруссю становить орієнтовно 30 кілометрів.



У Раково-Ліському ліцеї класні кабінети та бомбосховище готували до нового навчального року. Якщо шкільне укриття буде остаточно облаштоване, розповів директор закладу Олександр Кузьмич, учні з часом зможуть повернутися до очного навчання.



Нині уроки відбуватимуться за змішаною формою, де школярі навчатимуться декілька днів у школі, декілька днів дистанційно, вдома. Також ліцеї розглядають дистанційне навчання у додатковий час, оскільки є родини, де на п’ятеро дітей лише один комп’ютер, – говорить керівник ліцею.



"Ми сьогодні не маємо такої змоги, щоб обладнати до повних. Немає особливо сьогодні електрогенератора, тому що пропадає світло і діти залишаються у темряві. Більшість батьків висловлюють свою думку, щоби проводити дистанційну форму навчання, але у змішаній формі навчання", – зазначив Олександр Кузьмич.



Частина вчителів, зі слів директора освітнього закладу, служать у Збройних силах України.



Шестикласниця Оля Самойлюк, яка навчається у Раково-Ліському ліцеї, готувалася до урочистої лінійки. Як розповіла школярка, цьогоріч її не було. Говорить: 1 вересня – святковий день, але домашні справи ніхто не скасовував.



Школярка годує кроликів. Каже: чергує навчання і домашні обов’язки. "Перше – це роблю уроки. Потім, коли два-три уроки зробила, тоді потрібно дати їсти качкам, потім кролям. Потім йду остальні уроки робити", – розповіла школярка.



Мама учениці Юлія Самойлюк працює в ліцеї вчителькою. Разом із колегою привели дітей у перший клас символічно, аби познайомити із першою вчителькою. Шкільна лінійка, яка щороку минала на подвір’ї перед навчальним закладом, нині в онлайн-форматі.



"Дитина не сприймає так через екран. Дитині треба підійти, порозмовляти, налаштувати. У мене чоловік на війні – це усе на мої плечі лягає. О 9 годині було вже перенавантаження мережі, вибивало у нас", – каже волинянка.



Вчителі Раково-Ліського ліцею шість років тому почали навчати дітей за пілотним проєктом нової української школи. Вчителька Світлана Мись розпочала новий навчальний рік із патріотичного уроку для 20 першокласників.



З її слів, батьки дуже хвилювалися за дітей і не знали, чи відправляти до школи.



"Перше, що було – у групі класу було привітання від мене для батьків і для дітей, які вдома. Ми домовилися про те, що при першому очному побаченні у школі ми цей перший урок проведемо у повному обсязі", – додала вчителька.



Усього на Волині 482 школи, де навчатиметься 143 тисячі дітей. З них 1 500 дітей – школярі-переселенці, – додала Людмила Плахотна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині навчання у 50-кілометровій зоні до кордону з Білоруссю згідно з рішенням профільної обласної комісії відбуватиметься дистанційно.Це – 25 % закладів освіти від загальної кількості, – розповіла Суспільному керівниця департаменту освіти й науки військово-цивільної адміністраціїУ селі Раків Ліс Камінь-Каширського району перший дзвоник для майже 600 учнів місцевого ліцею відбувся дистанційно, оскільки розташування до кордону із Білоруссю становить орієнтовно 30 кілометрів.У Раково-Ліському ліцеї класні кабінети та бомбосховище готували до нового навчального року. Якщо шкільне укриття буде остаточно облаштоване, розповів директор закладу Олександр Кузьмич, учні з часом зможуть повернутися до очного навчання.Нині уроки відбуватимуться за змішаною формою, де школярі навчатимуться декілька днів у школі, декілька днів дистанційно, вдома. Також ліцеї розглядають дистанційне навчання у додатковий час, оскільки є родини, де на п’ятеро дітей лише один комп’ютер, – говорить керівник ліцею."Ми сьогодні не маємо такої змоги, щоб обладнати до повних. Немає особливо сьогодні електрогенератора, тому що пропадає світло і діти залишаються у темряві. Більшість батьків висловлюють свою думку, щоби проводити дистанційну форму навчання, але у змішаній формі навчання", – зазначив Олександр Кузьмич.Частина вчителів, зі слів директора освітнього закладу, служать у Збройних силах України.Шестикласниця Оля Самойлюк, яка навчається у Раково-Ліському ліцеї, готувалася до урочистої лінійки. Як розповіла школярка, цьогоріч її не було. Говорить: 1 вересня – святковий день, але домашні справи ніхто не скасовував.Школярка годує кроликів. Каже: чергує навчання і домашні обов’язки. "Перше – це роблю уроки. Потім, коли два-три уроки зробила, тоді потрібно дати їсти качкам, потім кролям. Потім йду остальні уроки робити", – розповіла школярка.Мама учениці Юлія Самойлюк працює в ліцеї вчителькою. Разом із колегою привели дітей у перший клас символічно, аби познайомити із першою вчителькою. Шкільна лінійка, яка щороку минала на подвір’ї перед навчальним закладом, нині в онлайн-форматі."Дитина не сприймає так через екран. Дитині треба підійти, порозмовляти, налаштувати. У мене чоловік на війні – це усе на мої плечі лягає. О 9 годині було вже перенавантаження мережі, вибивало у нас", – каже волинянка.Вчителі Раково-Ліського ліцею шість років тому почали навчати дітей за пілотним проєктом нової української школи. Вчителька Світлана Мись розпочала новий навчальний рік із патріотичного уроку для 20 першокласників.З її слів, батьки дуже хвилювалися за дітей і не знали, чи відправляти до школи."Перше, що було – у групі класу було привітання від мене для батьків і для дітей, які вдома. Ми домовилися про те, що при першому очному побаченні у школі ми цей перший урок проведемо у повному обсязі", – додала вчителька.Усього на Волині 482 школи, де навчатиметься 143 тисячі дітей. З них 1 500 дітей – школярі-переселенці, – додала Людмила Плахотна.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію