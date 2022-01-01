Яким був День знань у прикордонному з Білоруссю районі Волині. ВІДЕО
01 вересень, 22:56
На Волині навчання у 50-кілометровій зоні до кордону з Білоруссю згідно з рішенням профільної обласної комісії відбуватиметься дистанційно.
Це – 25 % закладів освіти від загальної кількості, – розповіла Суспільному керівниця департаменту освіти й науки військово-цивільної адміністрації Людмила Плахотна.
У селі Раків Ліс Камінь-Каширського району перший дзвоник для майже 600 учнів місцевого ліцею відбувся дистанційно, оскільки розташування до кордону із Білоруссю становить орієнтовно 30 кілометрів.
У Раково-Ліському ліцеї класні кабінети та бомбосховище готували до нового навчального року. Якщо шкільне укриття буде остаточно облаштоване, розповів директор закладу Олександр Кузьмич, учні з часом зможуть повернутися до очного навчання.
Нині уроки відбуватимуться за змішаною формою, де школярі навчатимуться декілька днів у школі, декілька днів дистанційно, вдома. Також ліцеї розглядають дистанційне навчання у додатковий час, оскільки є родини, де на п’ятеро дітей лише один комп’ютер, – говорить керівник ліцею.
"Ми сьогодні не маємо такої змоги, щоб обладнати до повних. Немає особливо сьогодні електрогенератора, тому що пропадає світло і діти залишаються у темряві. Більшість батьків висловлюють свою думку, щоби проводити дистанційну форму навчання, але у змішаній формі навчання", – зазначив Олександр Кузьмич.
Частина вчителів, зі слів директора освітнього закладу, служать у Збройних силах України.
Шестикласниця Оля Самойлюк, яка навчається у Раково-Ліському ліцеї, готувалася до урочистої лінійки. Як розповіла школярка, цьогоріч її не було. Говорить: 1 вересня – святковий день, але домашні справи ніхто не скасовував.
Школярка годує кроликів. Каже: чергує навчання і домашні обов’язки. "Перше – це роблю уроки. Потім, коли два-три уроки зробила, тоді потрібно дати їсти качкам, потім кролям. Потім йду остальні уроки робити", – розповіла школярка.
Мама учениці Юлія Самойлюк працює в ліцеї вчителькою. Разом із колегою привели дітей у перший клас символічно, аби познайомити із першою вчителькою. Шкільна лінійка, яка щороку минала на подвір’ї перед навчальним закладом, нині в онлайн-форматі.
"Дитина не сприймає так через екран. Дитині треба підійти, порозмовляти, налаштувати. У мене чоловік на війні – це усе на мої плечі лягає. О 9 годині було вже перенавантаження мережі, вибивало у нас", – каже волинянка.
Вчителі Раково-Ліського ліцею шість років тому почали навчати дітей за пілотним проєктом нової української школи. Вчителька Світлана Мись розпочала новий навчальний рік із патріотичного уроку для 20 першокласників.
З її слів, батьки дуже хвилювалися за дітей і не знали, чи відправляти до школи.
"Перше, що було – у групі класу було привітання від мене для батьків і для дітей, які вдома. Ми домовилися про те, що при першому очному побаченні у школі ми цей перший урок проведемо у повному обсязі", – додала вчителька.
Усього на Волині 482 школи, де навчатиметься 143 тисячі дітей. З них 1 500 дітей – школярі-переселенці, – додала Людмила Плахотна.
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Це – 25 % закладів освіти від загальної кількості, – розповіла Суспільному керівниця департаменту освіти й науки військово-цивільної адміністрації Людмила Плахотна.
У селі Раків Ліс Камінь-Каширського району перший дзвоник для майже 600 учнів місцевого ліцею відбувся дистанційно, оскільки розташування до кордону із Білоруссю становить орієнтовно 30 кілометрів.
У Раково-Ліському ліцеї класні кабінети та бомбосховище готували до нового навчального року. Якщо шкільне укриття буде остаточно облаштоване, розповів директор закладу Олександр Кузьмич, учні з часом зможуть повернутися до очного навчання.
Нині уроки відбуватимуться за змішаною формою, де школярі навчатимуться декілька днів у школі, декілька днів дистанційно, вдома. Також ліцеї розглядають дистанційне навчання у додатковий час, оскільки є родини, де на п’ятеро дітей лише один комп’ютер, – говорить керівник ліцею.
"Ми сьогодні не маємо такої змоги, щоб обладнати до повних. Немає особливо сьогодні електрогенератора, тому що пропадає світло і діти залишаються у темряві. Більшість батьків висловлюють свою думку, щоби проводити дистанційну форму навчання, але у змішаній формі навчання", – зазначив Олександр Кузьмич.
Частина вчителів, зі слів директора освітнього закладу, служать у Збройних силах України.
Шестикласниця Оля Самойлюк, яка навчається у Раково-Ліському ліцеї, готувалася до урочистої лінійки. Як розповіла школярка, цьогоріч її не було. Говорить: 1 вересня – святковий день, але домашні справи ніхто не скасовував.
Школярка годує кроликів. Каже: чергує навчання і домашні обов’язки. "Перше – це роблю уроки. Потім, коли два-три уроки зробила, тоді потрібно дати їсти качкам, потім кролям. Потім йду остальні уроки робити", – розповіла школярка.
Мама учениці Юлія Самойлюк працює в ліцеї вчителькою. Разом із колегою привели дітей у перший клас символічно, аби познайомити із першою вчителькою. Шкільна лінійка, яка щороку минала на подвір’ї перед навчальним закладом, нині в онлайн-форматі.
"Дитина не сприймає так через екран. Дитині треба підійти, порозмовляти, налаштувати. У мене чоловік на війні – це усе на мої плечі лягає. О 9 годині було вже перенавантаження мережі, вибивало у нас", – каже волинянка.
Вчителі Раково-Ліського ліцею шість років тому почали навчати дітей за пілотним проєктом нової української школи. Вчителька Світлана Мись розпочала новий навчальний рік із патріотичного уроку для 20 першокласників.
З її слів, батьки дуже хвилювалися за дітей і не знали, чи відправляти до школи.
"Перше, що було – у групі класу було привітання від мене для батьків і для дітей, які вдома. Ми домовилися про те, що при першому очному побаченні у школі ми цей перший урок проведемо у повному обсязі", – додала вчителька.
Усього на Волині 482 школи, де навчатиметься 143 тисячі дітей. З них 1 500 дітей – школярі-переселенці, – додала Людмила Плахотна.
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