Погода у Луцьку на завтра, 2 вересня
Сьогодні, 20:00
У п'ятницю, 2 вересня, у Луцьку погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря підніметься від 7°С до 18°С.
Народний прогноз погоди: 2 вересня відзначається день пророка Самуїла. Починають збиратися у зграї перелітні круки. З'являються зимові опеньки. На городі час зривати буряк і моркву - городу вклонятися. Наші предки помітили, якщо у цей день гримітиме - осінь буде затяжною.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря підніметься від 7°С до 18°С.
Народний прогноз погоди: 2 вересня відзначається день пророка Самуїла. Починають збиратися у зграї перелітні круки. З'являються зимові опеньки. На городі час зривати буряк і моркву - городу вклонятися. Наші предки помітили, якщо у цей день гримітиме - осінь буде затяжною.
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