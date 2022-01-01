Погода у Луцьку на завтра, 2 вересня

У п'ятницю, 2 вересня, у Луцьку погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря підніметься від 7°С до 18°С.Народний прогноз погоди: 2 вересня відзначається день пророка Самуїла. Починають збиратися у зграї перелітні круки. З'являються зимові опеньки. На городі час зривати буряк і моркву - городу вклонятися. Наші предки помітили, якщо у цей день гримітиме - осінь буде затяжною.