Погода у Луцьку на завтра, 2 вересня

Погода у Луцьку на завтра, 2 вересня
У п'ятницю, 2 вересня, у Луцьку погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря підніметься від 7°С до 18°С.

Народний прогноз погоди: 2 вересня відзначається день пророка Самуїла. Починають збиратися у зграї перелітні круки. З'являються зимові опеньки. На городі час зривати буряк і моркву - городу вклонятися. Наші предки помітили, якщо у цей день гримітиме - осінь буде затяжною.

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Теги: погода, Луцьк
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