На Волині заблокували 15 сайтів, які продавали підроблений алкоголь
Сьогодні, 17:50
За ініціативи аналітиків Бюро економічної безпеки на Волині заблоковано 15 сайтів з продажу фальсифікованого алкоголю.
Про це у фейсбуці пише БЕБ.
Аналітики БЕБ на Волині виявили та ініціювали блокування роботи сайтів, через які продавали незаконно виготовлену алкогольну продукцію. 15 таких ресурсів вже заблоковано.
Співробітники БЕБ встановили, що інтернет-магазини працювали з порушенням вимог законодавства України, без відповідної ліцензії та без сплати податків. Водночас сайти не містили жодних відомостей про найменування суб’єкта господарської діяльності, його ідентифікаційного коду та фактичного місця розташування. А більшість товару була з написами іноземною мовою та без марок акцизного податку України. Вартість алкогольних напоїв була нижча ринкової.
З метою припинення незаконної діяльності аналітики БЕБ направили рекомендаційні листи до Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України щодо блокування згаданих інтернет-ресурсів.
Наразі доступ до 15 вебсайтів вже заблоковано.
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Про це у фейсбуці пише БЕБ.
Аналітики БЕБ на Волині виявили та ініціювали блокування роботи сайтів, через які продавали незаконно виготовлену алкогольну продукцію. 15 таких ресурсів вже заблоковано.
Співробітники БЕБ встановили, що інтернет-магазини працювали з порушенням вимог законодавства України, без відповідної ліцензії та без сплати податків. Водночас сайти не містили жодних відомостей про найменування суб’єкта господарської діяльності, його ідентифікаційного коду та фактичного місця розташування. А більшість товару була з написами іноземною мовою та без марок акцизного податку України. Вартість алкогольних напоїв була нижча ринкової.
З метою припинення незаконної діяльності аналітики БЕБ направили рекомендаційні листи до Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України щодо блокування згаданих інтернет-ресурсів.
Наразі доступ до 15 вебсайтів вже заблоковано.
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