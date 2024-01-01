На Волині заблокували 15 сайтів, які продавали підроблений алкоголь

За ініціативи аналітиків Бюро економічної безпеки на Волині заблоковано 15 сайтів зПро це у фейсбуці пише БЕБ.Аналітики БЕБ на Волині виявили та ініціювали блокування роботи сайтів, через які продавали незаконно виготовлену алкогольну продукцію. 15 таких ресурсів вже заблоковано.Співробітники БЕБ встановили, що інтернет-магазини працювали з порушенням вимог законодавства України, без відповідної ліцензії та без сплати податків. Водночас сайти не містили жодних відомостей про найменування суб’єкта господарської діяльності, його ідентифікаційного коду та фактичного місця розташування. А більшість товару була з написами іноземною мовою та без марок акцизного податку України. Вартість алкогольних напоїв була нижча ринкової.З метою припинення незаконної діяльності аналітики БЕБ направили рекомендаційні листи до Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України щодо блокування згаданих інтернет-ресурсів.Наразі доступ до 15 вебсайтів вже заблоковано.