В Ощадбанку стався збій
Сьогодні, 16:27
У Ощадбанку стався збій у роботі. Перестали працювати термінали банку, карти та онлайн-банкінг.
Про це повідомляють на сторінці фінустанови у Facebook.
"Ощад24 всьо?", "Навіть гроші зняти не можна", "Мало того, що не працює додаток, так ще й платежі не проходять з карток, видає помилку. Інформації нуль, а незручностей море. Зробіть щось із цим, будьте ласкаві!" - пишуть клієнти.
На це співробітник банка у коментарях відповіла: "Перепрошуємо за незручності, вже вирішуємо дане питання". Пізніше вона розповіла, що "всі сервіси окрім додатків вже працюють".
Начальник управління банку зі зв'язків із громадськістю та ЗМІ Ярослава Титова пояснила, що банк проводив планові технічні роботи.
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Про це повідомляють на сторінці фінустанови у Facebook.
"Ощад24 всьо?", "Навіть гроші зняти не можна", "Мало того, що не працює додаток, так ще й платежі не проходять з карток, видає помилку. Інформації нуль, а незручностей море. Зробіть щось із цим, будьте ласкаві!" - пишуть клієнти.
На це співробітник банка у коментарях відповіла: "Перепрошуємо за незручності, вже вирішуємо дане питання". Пізніше вона розповіла, що "всі сервіси окрім додатків вже працюють".
Начальник управління банку зі зв'язків із громадськістю та ЗМІ Ярослава Титова пояснила, що банк проводив планові технічні роботи.
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