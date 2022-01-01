ЗСУ отримають безпілотні гусеничні робомобілі. ФОТО, ВІДЕО

ЗСУ отримають гусеничні безпілотні платформи THeMIS виробництва естонської компанії Milrem Robotics.Перший екземпляр такої роботизованої системи вже привезли в Україну. Проєкт з придбання роботизованих комплексів для України дістав назву "Журавель", повідомляє "Газета ua", посилаючись на "Мілітарний".Цей робот, який керується дистанційно, вивозитиме з-під обстрілів поранених бійців.THeMIS – це багатоцільовий гусеничний транспортний засіб, який може бути також оснащений різними системами. Робот оснащений камерами, які дозволяють перевіряти небезпечні зони, не піддаючи небезпеці військових.За інформацією розробника, швидкість комплексу становить 25 км/год.THeMIS управляється за допомогою пульта дистанційного керування. Його можна запрограмувати на переміщення між різними точками.Машина компактна – завдовжки 240 см, завширшки 200 см і заввишки 115 см. При спорядженій масі 1635 кг має номінальну вантажопідйомність 750 кг, а максимальну – 1200 кг.До помітних рис слід віднести також низький центр ваги й малошумність у роботі. Час автономної роботи –- до 15 год., лише на електроприводі – до 1,5 год. Можуть застосовуватися свинцево-кислотні або літій-іонні акумулятори.