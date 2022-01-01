ЗСУ отримають безпілотні гусеничні робомобілі. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 07:33
ЗСУ отримають гусеничні безпілотні платформи THeMIS виробництва естонської компанії Milrem Robotics.
Перший екземпляр такої роботизованої системи вже привезли в Україну. Проєкт з придбання роботизованих комплексів для України дістав назву "Журавель", повідомляє "Газета ua", посилаючись на "Мілітарний".
Цей робот, який керується дистанційно, вивозитиме з-під обстрілів поранених бійців.
THeMIS – це багатоцільовий гусеничний транспортний засіб, який може бути також оснащений різними системами. Робот оснащений камерами, які дозволяють перевіряти небезпечні зони, не піддаючи небезпеці військових.
За інформацією розробника, швидкість комплексу становить 25 км/год.
THeMIS управляється за допомогою пульта дистанційного керування. Його можна запрограмувати на переміщення між різними точками.
Машина компактна – завдовжки 240 см, завширшки 200 см і заввишки 115 см. При спорядженій масі 1635 кг має номінальну вантажопідйомність 750 кг, а максимальну – 1200 кг.
До помітних рис слід віднести також низький центр ваги й малошумність у роботі. Час автономної роботи –- до 15 год., лише на електроприводі – до 1,5 год. Можуть застосовуватися свинцево-кислотні або літій-іонні акумулятори.
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Перший екземпляр такої роботизованої системи вже привезли в Україну. Проєкт з придбання роботизованих комплексів для України дістав назву "Журавель", повідомляє "Газета ua", посилаючись на "Мілітарний".
Цей робот, який керується дистанційно, вивозитиме з-під обстрілів поранених бійців.
THeMIS – це багатоцільовий гусеничний транспортний засіб, який може бути також оснащений різними системами. Робот оснащений камерами, які дозволяють перевіряти небезпечні зони, не піддаючи небезпеці військових.
За інформацією розробника, швидкість комплексу становить 25 км/год.
THeMIS управляється за допомогою пульта дистанційного керування. Його можна запрограмувати на переміщення між різними точками.
Машина компактна – завдовжки 240 см, завширшки 200 см і заввишки 115 см. При спорядженій масі 1635 кг має номінальну вантажопідйомність 750 кг, а максимальну – 1200 кг.
До помітних рис слід віднести також низький центр ваги й малошумність у роботі. Час автономної роботи –- до 15 год., лише на електроприводі – до 1,5 год. Можуть застосовуватися свинцево-кислотні або літій-іонні акумулятори.
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