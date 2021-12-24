На Волині горів житловий будинок

На Волині горів житловий будинок
1 вересня на Волині трапилося 3 пожежі – на території Локачинської селищної громади та у місті Ковелі.

Про це повідомляють у пресслужбі волинських рятувальників.

Зокрема мешканці села Колпитів Локачинської громади двічі викликали рятувальників.

Близько 10-ої години загорівся дерев’яний житловий будинок на вулиці Веселій. За попередніми даними, пожежа, внаслідок якої знищений дах, пошкоджене перекриття, побутова техніка й хатні речі, трапилася через коротке замикання електромережі.

О 15:46 до села Колпитів знову спрямували рятувальників 9 ДПРЧ та працівників МПО села Привітне – горіли грубі корми в тюках на території приватного домогосподарства. О 16:24 горіння ліквідоване. Імовірно, пожежа трапилася через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
На Волині горів житловий будинок

Цього ж дня рятувальники 4 ДПРЧ міста Ковеля ліквідували пожежу в цегляній господарській споруді на вулиці Г. Тютюнника у Ковелі.

За попередніми даними, пожежу спричинило коротке замикання електромережі.

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Теги: житловий будинок, Волинь, пожежа
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