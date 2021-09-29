За місяць на Волині у 18 людей виявили хворобу Лайма
Сьогодні, 11:59
У серпні цього року на Волині зареєстрували 18 випадків хвороби Лайма (проти 3 у серпні минулого року).
Про це повідомляють на сайті обласного центру контролю та профілактики хвороб.
Найбільше хворих виявили у Ковельському районі – 6 випадків, Камінь-Каширському – 7 випадків і у Луцьку – 2 випадки.
Також у серпні реєструвались завізні випадки захворювання, коли укус відбувся за межами області. Йдеться про 2 випадки у Рівненській області та 1 у Польщі. Хворі помітили укуси, коли повернулися в нашу область, де й отримали медичну допомогу.
Характерні симптоми хвороби, які не слід ігнорувати:
- почервоніння в місці укусу кліща (мігруюче кільцеподібне сильне почервоніння). У процесі свого розвитку почервоніння поступово блідне в центрі і переміщується до периферії. Але, майже у 30% хворих воно не спостерігається;
- незначний свербіж та припухлість шкіри в місці укусу кліща;
- часто разом з почервонінням у людини з’являється лихоманка, головний біль, затверділість м’язів шиї, ломота в усьому тілі і слабкість.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють на сайті обласного центру контролю та профілактики хвороб.
Найбільше хворих виявили у Ковельському районі – 6 випадків, Камінь-Каширському – 7 випадків і у Луцьку – 2 випадки.
Також у серпні реєструвались завізні випадки захворювання, коли укус відбувся за межами області. Йдеться про 2 випадки у Рівненській області та 1 у Польщі. Хворі помітили укуси, коли повернулися в нашу область, де й отримали медичну допомогу.
Характерні симптоми хвороби, які не слід ігнорувати:
- почервоніння в місці укусу кліща (мігруюче кільцеподібне сильне почервоніння). У процесі свого розвитку почервоніння поступово блідне в центрі і переміщується до периферії. Але, майже у 30% хворих воно не спостерігається;
- незначний свербіж та припухлість шкіри в місці укусу кліща;
- часто разом з почервонінням у людини з’являється лихоманка, головний біль, затверділість м’язів шиї, ломота в усьому тілі і слабкість.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Волинська Голландія» відкриває осінній сезон. ФОТО
Сьогодні, 12:21
За місяць на Волині у 18 людей виявили хворобу Лайма
Сьогодні, 11:59
За добу ЗСУ знищили п'ять складів боєприпасів окупантів
Сьогодні, 11:45
Волинський веслувальник вийшов у фінал Чемпіонату світу
Сьогодні, 11:33
Медіа