За місяць на Волині у 18 людей виявили хворобу Лайма





Про це повідомляють на



Найбільше хворих виявили у Ковельському районі – 6 випадків, Камінь-Каширському – 7 випадків і у Луцьку – 2 випадки.



Також у серпні реєструвались завізні випадки захворювання, коли укус відбувся за межами області. Йдеться про 2 випадки у Рівненській області та 1 у Польщі. Хворі помітили укуси, коли повернулися в нашу область, де й отримали медичну допомогу.



Характерні симптоми хвороби, які не слід ігнорувати:



- почервоніння в місці укусу кліща (мігруюче кільцеподібне сильне почервоніння). У процесі свого розвитку почервоніння поступово блідне в центрі і переміщується до периферії. Але, майже у 30% хворих воно не спостерігається;

- незначний свербіж та припухлість шкіри в місці укусу кліща;

- часто разом з почервонінням у людини з’являється лихоманка, головний біль, затверділість м’язів шиї, ломота в усьому тілі і слабкість.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У серпні цього року на Волині зареєстрували 18 випадків хвороби Лайма (проти 3 у серпні минулого року).Про це повідомляють на сайті обласного центру контролю та профілактики хвороб.Найбільше хворих виявили у Ковельському районі – 6 випадків, Камінь-Каширському – 7 випадків і у Луцьку – 2 випадки.Також у серпні реєструвались завізні випадки захворювання, коли укус відбувся за межами області. Йдеться про 2 випадки у Рівненській області та 1 у Польщі. Хворі помітили укуси, коли повернулися в нашу область, де й отримали медичну допомогу.Характерні симптоми хвороби, які не слід ігнорувати:- почервоніння в місці укусу кліща (мігруюче кільцеподібне сильне почервоніння). У процесі свого розвитку почервоніння поступово блідне в центрі і переміщується до периферії. Але, майже у 30% хворих воно не спостерігається;- незначний свербіж та припухлість шкіри в місці укусу кліща;- часто разом з почервонінням у людини з’являється лихоманка, головний біль, затверділість м’язів шиї, ломота в усьому тілі і слабкість.

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