На Волині водій ВАЗ на смерть збив пішохода. ФОТО





Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.



Водій здійснив наїзд на 21-річного мешканця Володимирського району, який знаходився на проїжджій частині дороги.



Від отриманих травм хлопець загинув.



На місці події працювала слідчо-оперативна група ГУНП у Волинській області. Відомості зареєстрували в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Усі обставини аварії з’ясують слідчі в рамках досудового розслідування.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 2 вересня, близько 5:30, 63-річний волинянин, керуючи автомобілем ВАЗ-2107, неподалік села Хобултова, збив пішохода.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.Водій здійснив наїзд на 21-річного мешканця Володимирського району, який знаходився на проїжджій частині дороги.Від отриманих травм хлопець загинув.На місці події працювала слідчо-оперативна група ГУНП у Волинській області. Відомості зареєстрували в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Усі обставини аварії з’ясують слідчі в рамках досудового розслідування.

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