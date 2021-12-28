На Волині водій ВАЗ на смерть збив пішохода. ФОТО
Сьогодні, 12:45
Сьогодні, 2 вересня, близько 5:30, 63-річний волинянин, керуючи автомобілем ВАЗ-2107, неподалік села Хобултова, збив пішохода.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Водій здійснив наїзд на 21-річного мешканця Володимирського району, який знаходився на проїжджій частині дороги.
Від отриманих травм хлопець загинув.
На місці події працювала слідчо-оперативна група ГУНП у Волинській області. Відомості зареєстрували в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Усі обставини аварії з’ясують слідчі в рамках досудового розслідування.
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Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Водій здійснив наїзд на 21-річного мешканця Володимирського району, який знаходився на проїжджій частині дороги.
Від отриманих травм хлопець загинув.
На місці події працювала слідчо-оперативна група ГУНП у Волинській області. Відомості зареєстрували в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Усі обставини аварії з’ясують слідчі в рамках досудового розслідування.
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