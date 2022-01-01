У «Дії» доступне пенсійне посвідчення: як користуватися. ВІДЕО

У «Дії» доступне пенсійне посвідчення: як користуватися. ВІДЕО
У «Дію» додали пенсійні таких видів: за віком і спеціальне, видане через інвалідність, втрату годувальника та з інших причин.

Про це повідомляє міністром цифровий трансформації Михайло Федоров.

Тепер можна не носити з собою пластикову картку, а користуватися цифровим документом. Наприклад, для проїзду в громадському транспорті чи отримання знижки в аптеках. Ви також можете перевірити чи поділитися пенсійним за допомогою QR-коду.

У «Дії» відображатимуться пенсійні, видані після 2014 року. Зараз в Україні ними користуються 6,3 млн громадян. А от книжечку старого зразка необхідно замінити в Пенсійному фонді.

Пенсійне, видане за віком, з'явиться в застосунку автоматично, а спеціальне необхідно підтягнути самостійно.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Дія, пенсійне посвідчення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Москві ФСБ шукає вихідців з України для звинувачення у «терактах», – розвідка
Сьогодні, 13:50
«Стир перетворився на болото»: лучани просять очистити заплаву річки
Сьогодні, 13:30
У «Дії» доступне пенсійне посвідчення: як користуватися. ВІДЕО
Сьогодні, 13:15
У Луцьку водійка збила пенсіонера
Сьогодні, 13:00
На Волині водій ВАЗ на смерть збив пішохода. ФОТО
Сьогодні, 12:45
Схожі новини
Яким буде пенсійне посвідчення в «Дії» Яким буде пенсійне посвідчення в «Дії»
19 серпень, 12:36
В «Дії» може з'явитися пенсійне посвідчення В «Дії» може з'явитися пенсійне посвідчення
04 серпень, 01:15
У «Дії» для іноземців стали доступні нові послуги У «Дії» для іноземців стали доступні нові послуги
Сьогодні, 01:15
У «Дії» знову можна поділитися техпаспортом на авто У «Дії» знову можна поділитися техпаспортом на авто
23 серпень, 12:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Москві ФСБ шукає вихідців з України для звинувачення у «терактах», – розвідка
Сьогодні, 13:50
 0
«Стир перетворився на болото»: лучани просять очистити заплаву річки
Сьогодні, 13:30
 0
У «Дії» доступне пенсійне посвідчення: як користуватися. ВІДЕО
Сьогодні, 13:15
 0
У Луцьку водійка збила пенсіонера
Сьогодні, 13:00
 0
На Волині водій ВАЗ на смерть збив пішохода. ФОТО
Сьогодні, 12:45
 0
Медіа
відео
1/8