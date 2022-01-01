У «Дії» доступне пенсійне посвідчення: як користуватися. ВІДЕО
Сьогодні, 13:15
У «Дію» додали пенсійні таких видів: за віком і спеціальне, видане через інвалідність, втрату годувальника та з інших причин.
Про це повідомляє міністром цифровий трансформації Михайло Федоров.
Тепер можна не носити з собою пластикову картку, а користуватися цифровим документом. Наприклад, для проїзду в громадському транспорті чи отримання знижки в аптеках. Ви також можете перевірити чи поділитися пенсійним за допомогою QR-коду.
У «Дії» відображатимуться пенсійні, видані після 2014 року. Зараз в Україні ними користуються 6,3 млн громадян. А от книжечку старого зразка необхідно замінити в Пенсійному фонді.
Пенсійне, видане за віком, з'явиться в застосунку автоматично, а спеціальне необхідно підтягнути самостійно.
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Про це повідомляє міністром цифровий трансформації Михайло Федоров.
Тепер можна не носити з собою пластикову картку, а користуватися цифровим документом. Наприклад, для проїзду в громадському транспорті чи отримання знижки в аптеках. Ви також можете перевірити чи поділитися пенсійним за допомогою QR-коду.
У «Дії» відображатимуться пенсійні, видані після 2014 року. Зараз в Україні ними користуються 6,3 млн громадян. А от книжечку старого зразка необхідно замінити в Пенсійному фонді.
Пенсійне, видане за віком, з'явиться в застосунку автоматично, а спеціальне необхідно підтягнути самостійно.
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