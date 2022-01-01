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В Москві ФСБ шукає вихідців з України для звинувачення у «терактах», – розвідка

В Москві ФСБ шукає вихідців з України для звинувачення у «терактах», – розвідка
В Москві посилюється кампанія з пошуку громадян РФ, які негативно ставляться до війни проти України. Особлива увага приділяється колишнім громадянам України та українцям за походженням.

Про це повідомляють у пресслужбі ГУР МОУ.

В місті проводиться поквартирний обхід групами людей, вдягнених в цивільне, які представляються співробітникам ФСБ. У мешканців з’ясовують, чи живуть десь поблизу українці, або чи хтось не здає українцям в оренду житло. Також з’ясовують ставлення громадян до так званої «СВО».

Одна з цілей вказаних дій – недопущення формування та розповсюдження у столиці рф негативного ставлення до війни та виявлення людей, які можуть вплинути на формування незалежної громадської думки щодо неї.

Також ця кампанія має сформувати негативний образ українців – терористів та радикалів. Надалі саме їх можуть звинуватити в терактах, організованих російськими спецслужбами на території РФ.

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Теги: Росія, Україна, війна
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