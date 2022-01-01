В Москві ФСБ шукає вихідців з України для звинувачення у «терактах», – розвідка
Сьогодні, 13:50
В Москві посилюється кампанія з пошуку громадян РФ, які негативно ставляться до війни проти України. Особлива увага приділяється колишнім громадянам України та українцям за походженням.
Про це повідомляють у пресслужбі ГУР МОУ.
В місті проводиться поквартирний обхід групами людей, вдягнених в цивільне, які представляються співробітникам ФСБ. У мешканців з’ясовують, чи живуть десь поблизу українці, або чи хтось не здає українцям в оренду житло. Також з’ясовують ставлення громадян до так званої «СВО».
Одна з цілей вказаних дій – недопущення формування та розповсюдження у столиці рф негативного ставлення до війни та виявлення людей, які можуть вплинути на формування незалежної громадської думки щодо неї.
Також ця кампанія має сформувати негативний образ українців – терористів та радикалів. Надалі саме їх можуть звинуватити в терактах, організованих російськими спецслужбами на території РФ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у пресслужбі ГУР МОУ.
В місті проводиться поквартирний обхід групами людей, вдягнених в цивільне, які представляються співробітникам ФСБ. У мешканців з’ясовують, чи живуть десь поблизу українці, або чи хтось не здає українцям в оренду житло. Також з’ясовують ставлення громадян до так званої «СВО».
Одна з цілей вказаних дій – недопущення формування та розповсюдження у столиці рф негативного ставлення до війни та виявлення людей, які можуть вплинути на формування незалежної громадської думки щодо неї.
Також ця кампанія має сформувати негативний образ українців – терористів та радикалів. Надалі саме їх можуть звинуватити в терактах, організованих російськими спецслужбами на території РФ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росія втратила на війні майже 49 тисяч військових та 2000 танків
Сьогодні, 10:13
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Москві ФСБ шукає вихідців з України для звинувачення у «терактах», – розвідка
Сьогодні, 13:50
У «Дії» доступне пенсійне посвідчення: як користуватися. ВІДЕО
Сьогодні, 13:15
У Луцьку водійка збила пенсіонера
Сьогодні, 13:00
Медіа