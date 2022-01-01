На Ягодині – 50-кілометрова черга: водіїв вантажівок просять використовувати менш завантажені шляхи





Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.



Волинські митники уже застосували ІІ рівень Системи раннього оповіщення про надзвичайні події на українсько-польській ділянці кордону, однак це не вплинуло на швидкість пропускних операцій з польського боку. У ніч з 1 на 2 вересня польська сторона прийняла лише 189 одиниць автотранспорту, що суттєво менше очікуваних з українського боку темпів. Нагадаємо, 14 червня 2022 року на чотиристоронній зустрічі між уповноваженими представниками прикордонних та митних служб України та Польщі сторони домовлялись про збільшення пропускної спроможності МАПП "Ягодин-Дорогуськ" до 400 вантажних авто за зміну (12 годин).



"Змушені констатувати, що складна ситуація, пов'язана із значним ростом експорту сільгосппродукції та необхідності її фітосанітарного та/або ветеринарного контролю на кордоні з ЄС, залишається невирішеною, а червневі домовленості щодо збільшення кількості працівників фітосанітарної та ветеринарної служб в пункті пропуску "Дорогуськ" - до цього часу нереалізовані. Відбулось лише незначне збільшення пропуску вантажних транспортних засобів з товарами на рівні до 20 автомобілів щозміни, чого вкрай мало порівняно із завданнями воєнного часу. У межах своєї компетентності ми вживаємо максимум зусиль для прискорення митного оформлення вантажів національних експортерів, однак вони наштовхуються на червоний світлофор, роботу якого регулюють з польського боку", - зазначають на митниці.



Також митники зауважують, що рух вантажного автотранспорту загальною масою понад 7,5 тонн з можливістю фітосанітарного та ветеринарного контролів здійснюється, крім "Ягодина", через пункти пропуску: «Рава-Руська – Хребенне»; «Краківець – Корчова»; «Шегині - Медика».



Черги на виїзд та в'їзд перед ними Держмитслужба моніторить щодня та публікує дані на спеціально розробленій карті, аби перевізники могли обирати найменш завантажені шляхи.



Посилання на карту -

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська митниця просить міжнародних перевізників на часі використовувати альтернативні "Ягодину" шляхи експорту продукції. Станом на ранок 2 вересня черга вантажівок на під'їзній до пункту пропуску магістралі з української сторони становила 2400 ТЗ і розтягнулась на більше 50 км. Така насиченість фіксується уже кілька днів поспіль.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.Волинські митники уже застосували ІІ рівень Системи раннього оповіщення про надзвичайні події на українсько-польській ділянці кордону, однак це не вплинуло на швидкість пропускних операцій з польського боку. У ніч з 1 на 2 вересня польська сторона прийняла лише 189 одиниць автотранспорту, що суттєво менше очікуваних з українського боку темпів. Нагадаємо, 14 червня 2022 року на чотиристоронній зустрічі між уповноваженими представниками прикордонних та митних служб України та Польщі сторони домовлялись про збільшення пропускної спроможності МАПП "Ягодин-Дорогуськ" до 400 вантажних авто за зміну (12 годин)."Змушені констатувати, що складна ситуація, пов'язана із значним ростом експорту сільгосппродукції та необхідності її фітосанітарного та/або ветеринарного контролю на кордоні з ЄС, залишається невирішеною, а червневі домовленості щодо збільшення кількості працівників фітосанітарної та ветеринарної служб в пункті пропуску "Дорогуськ" - до цього часу нереалізовані. Відбулось лише незначне збільшення пропуску вантажних транспортних засобів з товарами на рівні до 20 автомобілів щозміни, чого вкрай мало порівняно із завданнями воєнного часу. У межах своєї компетентності ми вживаємо максимум зусиль для прискорення митного оформлення вантажів національних експортерів, однак вони наштовхуються на червоний світлофор, роботу якого регулюють з польського боку", - зазначають на митниці.Також митники зауважують, що рух вантажного автотранспорту загальною масою понад 7,5 тонн з можливістю фітосанітарного та ветеринарного контролів здійснюється, крім "Ягодина", через пункти пропуску: «Рава-Руська – Хребенне»; «Краківець – Корчова»; «Шегині - Медика».Черги на виїзд та в'їзд перед ними Держмитслужба моніторить щодня та публікує дані на спеціально розробленій карті, аби перевізники могли обирати найменш завантажені шляхи.Посилання на карту - https://bit.ly/3yLvX6L

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію