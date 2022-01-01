На Ягодині – 50-кілометрова черга: водіїв вантажівок просять використовувати менш завантажені шляхи

На Ягодині – 50-кілометрова черга: водіїв вантажівок просять використовувати менш завантажені шляхи
Волинська митниця просить міжнародних перевізників на часі використовувати альтернативні "Ягодину" шляхи експорту продукції. Станом на ранок 2 вересня черга вантажівок на під'їзній до пункту пропуску магістралі з української сторони становила 2400 ТЗ і розтягнулась на більше 50 км. Така насиченість фіксується уже кілька днів поспіль.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

Волинські митники уже застосували ІІ рівень Системи раннього оповіщення про надзвичайні події на українсько-польській ділянці кордону, однак це не вплинуло на швидкість пропускних операцій з польського боку. У ніч з 1 на 2 вересня польська сторона прийняла лише 189 одиниць автотранспорту, що суттєво менше очікуваних з українського боку темпів. Нагадаємо, 14 червня 2022 року на чотиристоронній зустрічі між уповноваженими представниками прикордонних та митних служб України та Польщі сторони домовлялись про збільшення пропускної спроможності МАПП "Ягодин-Дорогуськ" до 400 вантажних авто за зміну (12 годин).

"Змушені констатувати, що складна ситуація, пов'язана із значним ростом експорту сільгосппродукції та необхідності її фітосанітарного та/або ветеринарного контролю на кордоні з ЄС, залишається невирішеною, а червневі домовленості щодо збільшення кількості працівників фітосанітарної та ветеринарної служб в пункті пропуску "Дорогуськ" - до цього часу нереалізовані. Відбулось лише незначне збільшення пропуску вантажних транспортних засобів з товарами на рівні до 20 автомобілів щозміни, чого вкрай мало порівняно із завданнями воєнного часу. У межах своєї компетентності ми вживаємо максимум зусиль для прискорення митного оформлення вантажів національних експортерів, однак вони наштовхуються на червоний світлофор, роботу якого регулюють з польського боку", - зазначають на митниці.

Також митники зауважують, що рух вантажного автотранспорту загальною масою понад 7,5 тонн з можливістю фітосанітарного та ветеринарного контролів здійснюється, крім "Ягодина", через пункти пропуску: «Рава-Руська – Хребенне»; «Краківець – Корчова»; «Шегині - Медика».

Черги на виїзд та в'їзд перед ними Держмитслужба моніторить щодня та публікує дані на спеціально розробленій карті, аби перевізники могли обирати найменш завантажені шляхи.

Посилання на карту - https://bit.ly/3yLvX6L

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Теги: Ягодин, Волинська митниця, черга, вантажівки
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Коментарі 1
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митники та прикордонники касують аж куфайка завертається.
Слава Корупції
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