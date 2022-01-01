Росія може залучити до війни проти України ще до 350 тисяч військових, – розвідка





Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив в ефірі "Військового телебачення України", пише



"У російській армії багато підрозділів здійснюють лише охорону й оборону об’єктів як на території РФ, так і за її межами. Крім того, Росія має потужний контингент в Сирії. Росія має розгалужену мережу військових баз на території колишнього Радянського союзу - це і Вірменія, і Таджикистан, контингент в Нагірному Карабаху, контингент в Казахстані. Таким чином, якщо скласти це в єдине, то виходить 300-350 тисяч, які Росія може застосувати у війні проти України", – розповів представник воєнної розвідки України.



Він зазначив, що кадровий голод у збройних силах країни-терориста яскраво проявився після чисельних людських втрат, яких окупанти зазнали ще з перших днів війни.



За словами Скібіцького, у березні-квітні російським керівництвом було прийнято рішення використовувати у бойових діях тільки військовослужбовців, які підписали зі збройними силами РФ відповідні контракти. Коли в окупантів суттєво збільшилася кількість загиблих і поранених військовослужбовців, в РФ стало менше охочих, які хочуть укласти контракт для проходження військової служби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія може залучити до бойових дій в Україні ще до 350 тис. військовослужбовців.Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Українизаявив в ефірі "Військового телебачення України", пише УНІАН "У російській армії багато підрозділів здійснюють лише охорону й оборону об’єктів як на території РФ, так і за її межами. Крім того, Росія має потужний контингент в Сирії. Росія має розгалужену мережу військових баз на території колишнього Радянського союзу - це і Вірменія, і Таджикистан, контингент в Нагірному Карабаху, контингент в Казахстані. Таким чином, якщо скласти це в єдине, то виходить 300-350 тисяч, які Росія може застосувати у війні проти України", – розповів представник воєнної розвідки України.Він зазначив, що кадровий голод у збройних силах країни-терориста яскраво проявився після чисельних людських втрат, яких окупанти зазнали ще з перших днів війни.За словами Скібіцького, у березні-квітні російським керівництвом було прийнято рішення використовувати у бойових діях тільки військовослужбовців, які підписали зі збройними силами РФ відповідні контракти. Коли в окупантів суттєво збільшилася кількість загиблих і поранених військовослужбовців, в РФ стало менше охочих, які хочуть укласти контракт для проходження військової служби.

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