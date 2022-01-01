В умовах війни: як розпочався новий навчальний рік у Волинському медінституті





Про це повідомили на сайті



Навчальний рік вчергове відбувається в умовах війни, проте українська молодь стикається з усіма випробуваннями воєнного часу вперше. Освіта в таких умовах – це важлива запорука перемоги і водночас – свідчення того, що ці молоді люди усвідомлено зробили свій вибір, залишаючись в Україні та обравши професію, благородну в усі часи, а надто – у воєнні. Війна не зупинила їхнього прагнення здобути фах своєї мрії.



До першокурсників з вітальним словом звернулася в. о. ректора Тетяна Володимирівна Пастрик, яка побажала плідного навчання, цікавого студентського життя та активної громадянської позиції. Також студентів привітали інші представники адміністрації інституту та студентського самоврядування.



Для новонабраних груп викладачі провели першу лекцію «Ми українці: честь і слава незламним!». Студенти та викладачі під час лекції обговорили феномен героїзму, який демонстрували герої минулого та продовжують демонструвати герої сьогодення. Разючий приклад жертовної відваги – випускник ЛБМК, фельдшер роти «Світязь» Олександр Сивий, який загинув у 2014 році.



Присутні обмінялися особистим досвідом та відчуттями «відкритого» уроку історії. Важливий її аспект – це віддана волонтерська діяльність інституту, яка охопила виготовлення фітопродукції, формування аптечок і надання прихистку українцям із зони бойових дій в інститутському гуртожитку.



Особливим привітанням для студентів стало звернення бойового медика, випускниці спеціальності "Акушерська справа" Дарини Зеленської, яка поділилася теплими спогадами про роки навчання в коледжі та закликала допомагати бійцям.



Незважаючи на те, що аудиторію розділяли екрани, інститутську спільноту сповнив дух згуртованості, нескореності та усвідомлення того, що якісна освіта – це важливий внесок у Перемогу Української Держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 вересня Волинський медичний інститут прийняв до своєї спільноти 133 першокурсники, які навчатимуться за спеціальностями 223 "Медсестринство", "Сестринська справа", "Лікувальна справа" та 226 "Фармація, промислова фармація". Це перша хвиля зарахованих на навчання в інституті. Наступні відбудуться в середині вересня.Про це повідомили на сайті інституту Навчальний рік вчергове відбувається в умовах війни, проте українська молодь стикається з усіма випробуваннями воєнного часу вперше. Освіта в таких умовах – це важлива запорука перемоги і водночас – свідчення того, що ці молоді люди усвідомлено зробили свій вибір, залишаючись в Україні та обравши професію, благородну в усі часи, а надто – у воєнні. Війна не зупинила їхнього прагнення здобути фах своєї мрії.До першокурсників з вітальним словом звернулася в. о. ректора, яка побажала плідного навчання, цікавого студентського життя та активної громадянської позиції. Також студентів привітали інші представники адміністрації інституту та студентського самоврядування.Для новонабраних груп викладачі провели першу лекцію «Ми українці: честь і слава незламним!». Студенти та викладачі під час лекції обговорили феномен героїзму, який демонстрували герої минулого та продовжують демонструвати герої сьогодення. Разючий приклад жертовної відваги – випускник ЛБМК, фельдшер роти «Світязь» Олександр Сивий, який загинув у 2014 році.Присутні обмінялися особистим досвідом та відчуттями «відкритого» уроку історії. Важливий її аспект – це віддана волонтерська діяльність інституту, яка охопила виготовлення фітопродукції, формування аптечок і надання прихистку українцям із зони бойових дій в інститутському гуртожитку.Особливим привітанням для студентів стало звернення бойового медика, випускниці спеціальності "Акушерська справа", яка поділилася теплими спогадами про роки навчання в коледжі та закликала допомагати бійцям.Незважаючи на те, що аудиторію розділяли екрани, інститутську спільноту сповнив дух згуртованості, нескореності та усвідомлення того, що якісна освіта – це важливий внесок у Перемогу Української Держави.

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