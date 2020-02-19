Громадянина Молдови, який хотів провезти через Волинь 19 кг наркотиків, засудили на понад 8 років

Громадянина Молдови, який хотів провезти через Волинь 19 кг наркотиків, засудили на понад 8 років
Суд визнав 35-річного громадянина Республіки Молдова винним у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту через волинський кордон, а також у контрабанді наркотичних засобів в особливо великих розмірах та призначив йому покарання у виді восьми років та одного місяця позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

Іноземця викрили уночі 18 травня 2022 року у міжнародному пункті пропуску «Ягодин», коли він намагався провезти у Польщу легковим автомобілем 19 кг наркотичного засобу.

У паливному баку його автівки під час поглибленого митного огляду виявлено 29 пресованих брикетів рослинної речовини – смоли канабісу, які він напередодні контрабандним шляхом увіз в Україну.
Згідно з вироком суду в обвинуваченого також буде конфісковане все належне йому на праві власності майно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, контрабанда, Ягодин, громадянин Молдови
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 2 вересня
Сьогодні, 18:43
Як мотивувати дитину навчатися дистанційно: поради психолога
Сьогодні, 18:00
Громадянина Молдови, який хотів провезти через Волинь 19 кг наркотиків, засудили на понад 8 років
Сьогодні, 17:38
Військовий з Гірки Полонки на 2 дні приїхав додому, щоб одружитися
Сьогодні, 17:17
У Луцьку затримали водія «під кайфом»
Сьогодні, 17:00
Схожі новини
Судитимуть іноземця, якого затримали на «Ягодині» при спробі перевезти старовинні монети у Польщу Судитимуть іноземця, якого затримали на «Ягодині» при спробі перевезти старовинні монети у Польщу
19 лютий, 2020, 13:17
Через «Ягодин» контрабандист намагався провезти 10 кілограмів тютюну для кальяну Через «Ягодин» контрабандист намагався провезти 10 кілограмів тютюну для кальяну
25 серпень, 11:10
Через «Ягодин» у потязі хотіли провезти контрабанду. ФОТО Через «Ягодин» у потязі хотіли провезти контрабанду. ФОТО
14 липень, 15:00
Через волинський кордон возять незадекларований «крам»: вилучене передадуть на потреби ЗСУ Через волинський кордон возять незадекларований «крам»: вилучене передадуть на потреби ЗСУ
26 травень, 11:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 2 вересня
Сьогодні, 18:43
 0
Як мотивувати дитину навчатися дистанційно: поради психолога
Сьогодні, 18:00
 0
Громадянина Молдови, який хотів провезти через Волинь 19 кг наркотиків, засудили на понад 8 років
Сьогодні, 17:38
 0
Військовий з Гірки Полонки на 2 дні приїхав додому, щоб одружитися
Сьогодні, 17:17
 0
У Луцьку затримали водія «під кайфом»
Сьогодні, 17:00
 0
Медіа
відео
1/8