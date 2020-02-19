Громадянина Молдови, який хотів провезти через Волинь 19 кг наркотиків, засудили на понад 8 років

Суд визнав 35-річного громадянина Республіки Молдова винним у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту через волинський кордон, а також у контрабанді наркотичних засобів в особливо великих розмірах та призначив йому покарання у виді восьми років та одного місяця позбавлення волі.Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.Іноземця викрили уночі 18 травня 2022 року у міжнародному пункті пропуску «Ягодин», коли він намагався провезти у Польщу легковим автомобілем 19 кг наркотичного засобу.У паливному баку його автівки під час поглибленого митного огляду виявлено 29 пресованих брикетів рослинної речовини – смоли канабісу, які він напередодні контрабандним шляхом увіз в Україну.Згідно з вироком суду в обвинуваченого також буде конфісковане все належне йому на праві власності майно.