Мавпяча віспа: Волинь отримала тест-системи для виявлення вірусу





Про це



Команда фахівців обласного центру контролю та профілактики хвороб досліджуватиме зразки на виявлення даного вірусу в регіоні.



Для цього, за підтримки ВООЗ, проведено онлайн-підготовку фахівців епідеміологічного профілю ВОЦКПХ та медичних працівників закладів охорони здоров’я з питань епіднагляду, діагностики та профілактики віспи мавп. Лабораторія має необхідне сучасне обладнання, укомплектована навченими кадрами.



Довідка



Віспа мавп – віспоподібне захворювання, що спричинюють віруси родини поксвірусів. За клінічними ознаками воно дуже схоже на натуральну віспу.



Віспу мавп характеризують як захворювання, яке передається від тварини до людини.



За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у понад 90 країн світу зареєстрували більше 40 тисяч випадків захворювання на мавпячу віспу. 12 людей через хворобу померли. 23 липня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила спалах захворювання віспи мавп надзвичайною ситуацією світового масштабу.



Найбільш масові спалахи захворювання епідеміологи фіксують сьогодні у Сполучених штатах і Бразилії, Іспанії, Німеччині та Великій Британії.



Інфікування відбувається в результаті прямого контакту з кров’ю, біологічними рідинами, ураженою шкірою або слизовою інфікованих осіб чи тварин.



Можливим фактором інфікування також є вживання в їжу м’яса інфікованих тварин, яке не було належно термічно оброблене.



Найбільший ризик інфікування мають члени однієї родини, якщо вони мають тривалий особистий контакт з інфікованим членом сім’ї, а також медичні працівники у випадках недостатнього дотримання правил контакту з пацієнтом.



Симптоми



У період інвазії (тобто проникнення до організму) віспа мавп супроводжується гарячкою, сильним головним болем, збільшенням лімфатичних вузлів, болем в спині, у м’язах і сильною астенією (слабкістю). Такі симптоми можуть тривати до 5 днів.



Потім, через кілька днів після інвазії, починається період висипки.



У 95% випадків висипка виникає на обличчі, а потім поширюється на інші частини тіла. У 75% випадків – це долоні та ступні.



Виявлені випадки у Великобританії також показали, що первинним місцем появи висипу можуть бути статеві органи, якщо передача відбулася під час статевого акту



До повного зникнення кірочок, які виникають внаслідок висипання, може пройти до трьох тижнів.



Профілактика



Основним способом запобігання поширенню інфекції залишається підвищення рівня знань про цю недугу та про фактори ризику. Люди мають знали шляхи передачі та уникали тісних контактів з інфікованими.



Також, не слід забувати про миття рук. Це профілактичний захід не лише мавпячої віспи, а й багатьох інших вірусних захворювань.



Значну роль також відіграють заходи епідемічного нагляду та оперативне виявлення нових випадків.



Важливо знати, що віспа мавп у більшості випадків протікає значно легше, ніж натуральна віспа. Проте іноді вона все ж таки може призвести до летальних наслідків.



Також важливо, що попередня вакцинація від натуральної віспи є високоефективною профілактикою віспи мавп.



За даними на 1 вересня, в Україні не зафіксували жодного випадку підозри на захворювання мавпячою віспою.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волинь надійшли тест-системи для виявлення вірусу мавпячої віспи.Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України» у фейсбуці.Команда фахівців обласного центру контролю та профілактики хвороб досліджуватиме зразки на виявлення даного вірусу в регіоні.Для цього, за підтримки ВООЗ, проведено онлайн-підготовку фахівців епідеміологічного профілю ВОЦКПХ та медичних працівників закладів охорони здоров’я з питань епіднагляду, діагностики та профілактики віспи мавп. Лабораторія має необхідне сучасне обладнання, укомплектована навченими кадрами.Віспа мавп – віспоподібне захворювання, що спричинюють віруси родини поксвірусів. За клінічними ознаками воно дуже схоже на натуральну віспу.Віспу мавп характеризують як захворювання, яке передається від тварини до людини.За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у понад 90 країн світу зареєстрували більше 40 тисяч випадків захворювання на мавпячу віспу. 12 людей через хворобу померли. 23 липня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила спалах захворювання віспи мавп надзвичайною ситуацією світового масштабу.Найбільш масові спалахи захворювання епідеміологи фіксують сьогодні у Сполучених штатах і Бразилії, Іспанії, Німеччині та Великій Британії.Інфікування відбувається в результаті прямого контакту з кров’ю, біологічними рідинами, ураженою шкірою або слизовою інфікованих осіб чи тварин.Можливим фактором інфікування також є вживання в їжу м’яса інфікованих тварин, яке не було належно термічно оброблене.Найбільший ризик інфікування мають члени однієї родини, якщо вони мають тривалий особистий контакт з інфікованим членом сім’ї, а також медичні працівники у випадках недостатнього дотримання правил контакту з пацієнтом.У період інвазії (тобто проникнення до організму) віспа мавп супроводжується гарячкою, сильним головним болем, збільшенням лімфатичних вузлів, болем в спині, у м’язах і сильною астенією (слабкістю). Такі симптоми можуть тривати до 5 днів.Потім, через кілька днів після інвазії, починається період висипки.У 95% випадків висипка виникає на обличчі, а потім поширюється на інші частини тіла. У 75% випадків – це долоні та ступні.Виявлені випадки у Великобританії також показали, що первинним місцем появи висипу можуть бути статеві органи, якщо передача відбулася під час статевого актуДо повного зникнення кірочок, які виникають внаслідок висипання, може пройти до трьох тижнів.Основним способом запобігання поширенню інфекції залишається підвищення рівня знань про цю недугу та про фактори ризику. Люди мають знали шляхи передачі та уникали тісних контактів з інфікованими.Також, не слід забувати про миття рук. Це профілактичний захід не лише мавпячої віспи, а й багатьох інших вірусних захворювань.Значну роль також відіграють заходи епідемічного нагляду та оперативне виявлення нових випадків.Важливо знати, що віспа мавп у більшості випадків протікає значно легше, ніж натуральна віспа. Проте іноді вона все ж таки може призвести до летальних наслідків.Також важливо, що попередня вакцинація від натуральної віспи є високоефективною профілактикою віспи мавп.За даними на 1 вересня, в Україні не зафіксували жодного випадку підозри на захворювання мавпячою віспою.

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