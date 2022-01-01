3 вересня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні, 3 вересня, день народження відзначають майстер соломопластики Валентина Галкіна та голова Луцької районної організації "Спілка "Чорнобиль" Федір Рузак (на фото).
Вітаємо їх, а також іменинників на ім'я Корнилій, Петро, Тадей, Васса, Аврамій.
Зичимо усім миру, щастя, міцного здоров’я, злагоди й достатку!
Цього дня 1959 року Луцький ремонтний завод став машинобудівним.
1838 року в Києві відкрили Інститут шляхетних дівчат, а 3 вересня 1973 року - пам'ятник Лесі Українці.
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Вітаємо їх, а також іменинників на ім'я Корнилій, Петро, Тадей, Васса, Аврамій.
Зичимо усім миру, щастя, міцного здоров’я, злагоди й достатку!
Цього дня 1959 року Луцький ремонтний завод став машинобудівним.
1838 року в Києві відкрили Інститут шляхетних дівчат, а 3 вересня 1973 року - пам'ятник Лесі Українці.
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