3 вересня на Волині: гортаючи календар

Валентина Галкіна та голова Луцької районної організації "Спілка "Чорнобиль" Федір Рузак (на фото).



Вітаємо їх, а також іменинників на ім'я Корнилій, Петро, Тадей, Васса, Аврамій.



Зичимо усім миру, щастя, міцного здоров’я, злагоди й достатку!



Цього дня 1959 року Луцький ремонтний завод став машинобудівним.



1838 року в Києві відкрили Інститут шляхетних дівчат, а 3 вересня 1973 року - пам'ятник Лесі Українці.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 3 вересня, день народження відзначають майстер соломопластикита голова Луцької районної організації "Спілка "Чорнобиль"Вітаємо їх, а також іменинників на ім'я Корнилій, Петро, Тадей, Васса, Аврамій.Зичимо усім миру, щастя, міцного здоров’я, злагоди й достатку!Цього дня 1959 року Луцький ремонтний завод став машинобудівним.1838 року в Києві відкрили Інститут шляхетних дівчат, а 3 вересня 1973 року - пам'ятник Лесі Українці.

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