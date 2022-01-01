ЗСУ відбивають наступи росіян на кількох напрямках, – Генштаб

Ворог продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.Про це повідомляють у Генштабі.За минулу добу завдав шести ракетних та понад 20 авіаударів по військових та цивільних об'єктах на території України. Зокрема постраждали населені пункти Полтавка, Пришиб, Перемоха, Хрещенівка, Осокорівка та Білогір'я.З настанням сутінків ворог активізувався на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Сили оборони успішно відбили атаки в районах населених пунктів Бахмутське, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар'їнка та Времівка.Зокрема підтверджено знищення живої сили ворога на Запорізькому напрямку. За даними розвідки, конвой ворожих вантажівок, одна з яких була заповнена тілами загиблих, прямував у напрямку Бердянська, де розгорнувся крематорій.На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін.На Сіверському напрямку ворог обстрілював райони Сеньківки, Чернігівської області, Миропільське, Порозок, Сумської області.На Слобожанському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала. Підрозділи Сил оборони утримують позиції та не дозволяють ворогу просуватися вглиб території України.На Харківському напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Золочів, Великі Проходи, Руська Лозова, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Пришиб.На Слов'янському напрямку артилерійських обстрілів з боку окупантів зазнали населені пункти Велика Комишуваха, Карнаухівка, Вірнопілля. Ворог активних наступальних дій не вів.На Краматорському напрямку обстріляв райони населених пунктів Райгородок, Сіверськ, Спірне.На Бахмутському напрямку міномети, танки, ствольна та реактивна артилерія обстріляли райони населених пунктів Соледар, Бахмут, Кодема.На Авдіївському напрямку з танків, мінометів та ствольної артилерії обстріляли населені пункти Авдіївка, Водяне, Веселе.Ворог не вів активних наступальних дій на Новопавлівському напрямку, а обстрілював райони населених пунктів Мар'їнка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар, Павлівка.На Запорізькому напрямку ворог обстрілював об'єкти в районах населених пунктів Новосілка, Залізничне, Уляйполе, Червоне, Щербаки, Білогір'я.На Південнобузькому напрямку обстріляв райони населених пунктів Лозове, Андріївка, Ольгине, Зелене Гая, Степова Долина.Сили оборони успішно відбили наступ ворога в районах населених пунктів Високопілля та Потьомкіне.Протягом доби авіація Сил оборони України здійснила понад 40 вильотів на підтримку дій сухопутних груп, під час яких знищено кілька пунктів управління ворога та склад з боєприпасами. Безпілотний літальний апарат Bayraktar TB-2 завдав ракетного удару, який здетонував боєприпаси та знищив дві одиниці броньованих машин противника разом.Українські ракетні війська та артилерія продовжують виконувати завдання контрбатарейного бою, зриву системи контролю ворога та логістичної підтримки. Отже, було вражено понад 10 концентрацій ворожої живої сили, в тому числі три взводні укріплення. Знищено три зенітні ракетні комплекси та кілька одиниць бронетехніки окупантів.Російський агресор відчуває незламність духу нашого народу і жагу до звільнення українських земель. Особливо це помітно в південних регіонах, де російські окупанти посилюють фільтраційні заходи, намагаючись послабити патріотичні почуття населення тимчасово окупованих областей.