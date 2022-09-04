Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 вересня





Про це



Температура повітря підніметься від 6°С до 20°С.



У Волинському обласному центру з гідрометеорології синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.



Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 15-20° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 4 вересня, у Луцьку ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря підніметься від 6°С до 20°С.У Волинському обласному центру з гідрометеорології синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 15-20° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію