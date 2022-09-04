Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 вересня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 вересня
У неділю, 4 вересня, у Луцьку ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря підніметься від 6°С до 20°С.

У Волинському обласному центру з гідрометеорології синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 15-20° тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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