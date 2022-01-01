ЗАЕС знову відключили від мережі та зупинили один з реакторів
Сьогодні, 20:49
Сьогодні, 3 вересня 2022 року, Запорізька атомна електростанція (МАГАТЕ) в черговий раз втратила зв'язок з останньою працюючою зовнішньою лінією електропередач.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МАГАТЕ.
У той же час станція продовжує подавати електроенергію по резервній лінії на Запорізьку ТЕС. Ця лінія також здатна забезпечити резервне живлення ЗАЕС у разі потреби.
Крім того, керівництво станції повідомило місії МАГАТЕ про те, що один з двох діючих блоків у другій половині дня було відключено через обмеження в мережі.
"Один реактор все ще працює і виробляє електроенергію як для охолодження, так і для інших важливих функцій безпеки на майданчику, а також для домашніх господарств, заводів та інших об'єктів", - зазначили в міжнародному агентстві.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МАГАТЕ.
У той же час станція продовжує подавати електроенергію по резервній лінії на Запорізьку ТЕС. Ця лінія також здатна забезпечити резервне живлення ЗАЕС у разі потреби.
Крім того, керівництво станції повідомило місії МАГАТЕ про те, що один з двох діючих блоків у другій половині дня було відключено через обмеження в мережі.
"Один реактор все ще працює і виробляє електроенергію як для охолодження, так і для інших важливих функцій безпеки на майданчику, а також для домашніх господарств, заводів та інших об'єктів", - зазначили в міжнародному агентстві.
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