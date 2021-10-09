У місті на Волині ліцеї запровадили електронні щоденники та журнали





Про це повідомляють на



Електронний щоденник також можна завантажити на мобільний. Учні постійно мають свій розклад, бачать, в якому кабінеті буде заняття, номер своєї підгрупи тощо.



Адміністрація ліцею може переглядати успішність усіх учнів. І не лише успішність, а й відвідування, графік навчальних робіт, результативність роботи вчителя, табелі та свідоцтва.



Батькам стало простіше стежити за успішністю дитини та контролювати виконання домашніх завдань. Вони мають доступ до журналу вчителя кожен за своїм кодом.



«Сучасна молодь – мобільна та швидка. Їм зручно працювати в гаджетах. Тож і система освіти має адаптуватися до нових умов», – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нововолинським учням більше не потрібно купувати й носити паперові щоденники, а вчителям заповняти паперові журнали. Увесь облік, оцінювання, домашні завдання тепер в одному онлайн сервісі.Про це повідомляють на сайті міської ради.Електронний щоденник також можна завантажити на мобільний. Учні постійно мають свій розклад, бачать, в якому кабінеті буде заняття, номер своєї підгрупи тощо.Адміністрація ліцею може переглядати успішність усіх учнів. І не лише успішність, а й відвідування, графік навчальних робіт, результативність роботи вчителя, табелі та свідоцтва.Батькам стало простіше стежити за успішністю дитини та контролювати виконання домашніх завдань. Вони мають доступ до журналу вчителя кожен за своїм кодом.«Сучасна молодь – мобільна та швидка. Їм зручно працювати в гаджетах. Тож і система освіти має адаптуватися до нових умов», – йдеться у повідомленні.

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