Юні футболісти з Волині здобули «бронзу» на міжнародному турнірі
03 вересень, 21:33
Команда ФЦ «Ковель-Волинь» (2012 р. н.) вдало виступила на міжнародному футбольному фестивалі в місті Плоцьк (Польща).
Про це інформують у Ковельській міськраді.
Упродовж трьох днів діти брали участь у потужному спортивному форумі. У чотирьох вікових категоріях змагалися юні футболісти з Польщі, України, Литви та Латвії.
До останнього ковельчани претендували на перемогу, але поступилися у півфіналі. У матчі за третє місце здолали господарів змагань – команду «Вісла». У результаті – бронза.
«Дуже приємно, що якість гри наших вихованців вразила багатьох футбольних спеціалістів. Дякуємо діткам і тренеру за чудовий результат, справді дуже порадували в такий складний час», – зазначили у ФЦ «Ковель-Волинь».
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Про це інформують у Ковельській міськраді.
Упродовж трьох днів діти брали участь у потужному спортивному форумі. У чотирьох вікових категоріях змагалися юні футболісти з Польщі, України, Литви та Латвії.
До останнього ковельчани претендували на перемогу, але поступилися у півфіналі. У матчі за третє місце здолали господарів змагань – команду «Вісла». У результаті – бронза.
«Дуже приємно, що якість гри наших вихованців вразила багатьох футбольних спеціалістів. Дякуємо діткам і тренеру за чудовий результат, справді дуже порадували в такий складний час», – зазначили у ФЦ «Ковель-Волинь».
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