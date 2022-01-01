Знищена техніка окупантів на 28 мільйонів доларів, або Добрі новини від ВолиньPost за 3 вересня

Минула 192 доба героїчного супротиву українського народу цинічним російським загарбникам. Наші хлопці та дівчата на фронті роблять усе можливе й неможливе, аби назавжди позбутися ворога! З такою підтримкою у тилу, їм це неодмінно вдасться.уже традиційно підготувало підбірку позитивних новин. У щоденній рубриці ми нагадуємо про найкраще, що трапилося за день в Україні та на Волині зокрема.Сьогодні, 3 вересня, ми писали про таке:Протягом доби було демілітаризовано 6 складів БК, 3 бази і 1 штаб/КП русні. Ідеться про Запорізьку, Луганську, Херсонську та Харківську області.Наше прекрасне місто має шанс розповісти усій країні про це. Стартувало голосування за вибір найпривабливішого і впізнаваного міста України у 2022 році на проєкті «Місто України – національний вибір», в якому може взяти участь кожен охочий.Ворог продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, але наші козаки дають гідну відсіч.Горить, палає техніка ворожа! Щодня наші козаки плюсують кількість мертвих орків. Російські окупаційні війська за добу втратили 25 танків та 37 броньованих машин.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.09:– особового складу – близько 49050 (+350) осіб ліквідовано,– танків ‒ 2034 (+25) од,– бойових броньованих машин ‒ 4403 (+37) од,– артилерійських систем – 1134 (+8) од,– РСЗВ – 293 (+4) од,– засоби ППО - 153 (+0) од,– літаків – 235 (+1) од,– гелікоптерів – 205 (+0) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864 (+11),– крилаті ракети - 203 (+5),– кораблі /катери - 15 (+0) од,– автомобільної техніки та автоцистерн – 3268 (+21) од,– спеціальна техніка - 105 (+0).Упродовж трьох діб, з 31 серпня по 2 вересня, парою БпЛА Bayraktar ТВ-2 було знищено ворожу техніку загальною вартістю близько $26,5 млн. Це 8 од танків Т-72 (орієнтовна вартість одного $3 млн), по одній одиниці САУ АКАЦІЯ ($1,6 млн), БМП ($0,6 млн) та гаубиці ($0,3 млн).Волинське підприємство, що спеціалізується на виготовленні запчастин та агрегатів для сільського господарства, має намір поставити на потік виготовлення буржуйок.Підприємство ще з 2014 року забезпечує бійців буржуйками та іншою необхідною у побуті та на полі бою продукцією власного виробництва.Команда ФЦ «Ковель-Волинь» (2012 р. н.) вдало виступила на міжнародному футбольному фестивалі в місті Плоцьк (Польща).Упродовж трьох днів діти брали участь у потужному спортивному форумі. У чотирьох вікових категоріях змагалися юні футболісти з Польщі, України, Литви та Латвії.До останнього ковельчани претендували на перемогу, але поступилися у півфіналі. У матчі за третє місце здолали господарів змагань – команду «Вісла». У результаті – бронза.