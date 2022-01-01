Росіяни вдарили з «Ураганів» по Дніпропетровщині: загинула дитина
Сьогодні, 00:40
Внаслідок російського обстрілу в Зеленодольську Дніпропетровської області загинув 9-річний хлопчик, у громаді постраждали 10 людей.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
"У Зеленодольську росіяни убили 9-річного хлопчика. Пообіді вони двічі обстріляли Зеленодольську громаду з "Ураганів".
Попередньо, 10 людей постраждали. Усі у лікарні. Більшість – важкі", - написав Резніченко.
Голова ОВА повідомив, що внаслідок обстрілів у Зеленодольську понівечені 8 багатоповерхівок, магазини, дитячий садок, ліцеї та ЦНАП. У Великій Костромці пошкоджені будинки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
"У Зеленодольську росіяни убили 9-річного хлопчика. Пообіді вони двічі обстріляли Зеленодольську громаду з "Ураганів".
Попередньо, 10 людей постраждали. Усі у лікарні. Більшість – важкі", - написав Резніченко.
Голова ОВА повідомив, що внаслідок обстрілів у Зеленодольську понівечені 8 багатоповерхівок, магазини, дитячий садок, ліцеї та ЦНАП. У Великій Костромці пошкоджені будинки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У яких випадках пенсію можуть заплатити відразу за півроку
Сьогодні, 00:56
Росіяни вдарили з «Ураганів» по Дніпропетровщині: загинула дитина
Сьогодні, 00:40
4 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Знищена техніка окупантів на 28 мільйонів доларів, або Добрі новини від ВолиньPost за 3 вересня
03 вересень, 23:49
У місті на Волині ліцеї запровадили електронні щоденники та журнали
03 вересень, 22:12
Медіа