Росіяни вдарили з «Ураганів» по Дніпропетровщині: загинула дитина

Росіяни вдарили з «Ураганів» по Дніпропетровщині: загинула дитина
Внаслідок російського обстрілу в Зеленодольську Дніпропетровської області загинув 9-річний хлопчик, у громаді постраждали 10 людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

"У Зеленодольську росіяни убили 9-річного хлопчика. Пообіді вони двічі обстріляли Зеленодольську громаду з "Ураганів".

Попередньо, 10 людей постраждали. Усі у лікарні. Більшість – важкі", - написав Резніченко.

Голова ОВА повідомив, що внаслідок обстрілів у Зеленодольську понівечені 8 багатоповерхівок, магазини, дитячий садок, ліцеї та ЦНАП. У Великій Костромці пошкоджені будинки.

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Теги: Росія, Дніпропетровщина, загиблі
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