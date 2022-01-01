Росіяни вдарили з «Ураганів» по Дніпропетровщині: загинула дитина





Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.



"У Зеленодольську росіяни убили 9-річного хлопчика. Пообіді вони двічі обстріляли Зеленодольську громаду з "Ураганів".



Попередньо, 10 людей постраждали. Усі у лікарні. Більшість – важкі", - написав Резніченко.



Голова ОВА повідомив, що внаслідок обстрілів у Зеленодольську понівечені 8 багатоповерхівок, магазини, дитячий садок, ліцеї та ЦНАП. У Великій Костромці пошкоджені будинки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок російського обстрілу в Зеленодольську Дніпропетровської області загинув 9-річний хлопчик, у громаді постраждали 10 людей.Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА"У Зеленодольську росіяни убили 9-річного хлопчика. Пообіді вони двічі обстріляли Зеленодольську громаду з "Ураганів".Попередньо, 10 людей постраждали. Усі у лікарні. Більшість – важкі", - написав Резніченко.Голова ОВА повідомив, що внаслідок обстрілів у Зеленодольську понівечені 8 багатоповерхівок, магазини, дитячий садок, ліцеї та ЦНАП. У Великій Костромці пошкоджені будинки.

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