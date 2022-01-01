4 вересня на Волині: гортаючи календар

4 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає екс-голова Волинської обласної ради, генеральний директор Ковельського МТМО Валентин Вітер (на фото).

Іменини 4 вересня святкують: Агафон, Северин, Ісак та Афанасій.

Вітаємо іменинників зі святом та зичимо здоров’я, радості від життя та достатку.

Цього дня у 1991 році вийшло розпорядження виконавчого комітету Волинської обласної ради народних депутатів, яким Державному архіву області передали приміщення, документи, майно, технічне обладнання та штати колишнього архіву Волинського обкому Компартії України.

4 вересня 2003 року газета «Волинь» стала називатися «Волинь-нова».

Цього дня у 1938 році створено Українську Національну Оборону («Карпатська Січ»), яку очолив Степан Росоха.

У 1991 в Києві над будинком Верховної Ради підняли жовто-блакитний прапор.

А в 1985 році у виправно-трудовій колонії суворого режиму для засуджених за «особливо небезпечні державні злочини» в селищі Кучино Чусовського району, Пермської області РФ, помер Василь Стус, український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник. Герой України.

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Теги: День народження, Луцьк
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