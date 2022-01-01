В історичній частині Луцька утеплюють будинок. ВІДЕО





Про це Олександр Котис.



Йдеться про утеплення стіни будинку, який розташований в історичній частині міста. Зі слів посадовця, роботи відбуваються без погодження та необхідних дозвільних документів.



"Наш орган видав припис про те, щоб роботи були зупинені і що мешканці повинні звернутися до відповідних органів за дозволами згідно з правилами історичного ареалу", – каже Олександр Котис.



За невиконання припису власникам будівлі загрожує до 1 700 гривень штрафу. Зі слів посадовця, власники таких будинків як на Кривому Валу, котрі потрапляють в історичний ареал, повинні погоджувати реконструкцію, зміну фасаду тощо.



"Це питання неврегульованості охорони культурної спадщини, тому що такий розмір штрафу ні до чого не спонукає, не мотивує, не лякає. З одного боку треба утеплятися, з іншого – зберігати історичні фасади", – зазначив посадовець.



Господарів частини будинку, де утеплюють зовнішні стіни, на момент підготовки журналістом Суспільного матеріалу вдома не було. Син власниці, який назвався Дмитром, погодився прокоментувати ситуацію поза камерою.



Зі слів чоловіка, рішення про утеплення прийняли, аби укріпити стіни та підготуватися до холодів. Каже: висота до стелі у квартирах становить 3,5 метри, тож на обігрів осель люди витрачають орієнтовно 150 кубів газу.



"Якщо ще зміниться ціна на газ, то це буде взагалі нереально. Подано звернення від мешканців будинку на надання дозволу на самостійне утеплення фасаду. Коли почались роботи і виникла дана ситуація, то 100 % мешканців вулиці були здивовані, що ми живемо в історичному ареалі і не маємо права нічого робити", – додав лучанин.



Виконувати ремонти фасадів будинків та утеплювати їх власники квартир мають право, розповів адвокат Віталій Шестернін, проте робити це мають у законний спосіб.



"Виконання цих робіт повинне здійснюватись за умови отримання виконавцем робіт дозволу на їх виконання і проектом, якщо це передбачено правилами благоустрою міста Луцька", – додав адвокат.



Чи буде повертатися будівля до початкового вигляду та яким чином – поки не відомо, – зазначив начальник відділу охорони культурної спадщини Луцькради Олександр Котис. Додає: цього року це перший такий припис про вимогу щодо зупинки робіт, виданий відділом охорони культурної спадщини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку мешканцям двоповерхового будинку на вулиці Кривий Вал відділ охорони культурної спадщини міської ради видав припис щодо зупинення незаконних будівельних робіт.Про це Суспільному розповів начальник відділу охорони культурної спадщини міськрадиЙдеться про утеплення стіни будинку, який розташований в історичній частині міста. Зі слів посадовця, роботи відбуваються без погодження та необхідних дозвільних документів."Наш орган видав припис про те, щоб роботи були зупинені і що мешканці повинні звернутися до відповідних органів за дозволами згідно з правилами історичного ареалу", – каже Олександр Котис.За невиконання припису власникам будівлі загрожує до 1 700 гривень штрафу. Зі слів посадовця, власники таких будинків як на Кривому Валу, котрі потрапляють в історичний ареал, повинні погоджувати реконструкцію, зміну фасаду тощо."Це питання неврегульованості охорони культурної спадщини, тому що такий розмір штрафу ні до чого не спонукає, не мотивує, не лякає. З одного боку треба утеплятися, з іншого – зберігати історичні фасади", – зазначив посадовець.Господарів частини будинку, де утеплюють зовнішні стіни, на момент підготовки журналістом Суспільного матеріалу вдома не було. Син власниці, який назвався Дмитром, погодився прокоментувати ситуацію поза камерою.Зі слів чоловіка, рішення про утеплення прийняли, аби укріпити стіни та підготуватися до холодів. Каже: висота до стелі у квартирах становить 3,5 метри, тож на обігрів осель люди витрачають орієнтовно 150 кубів газу."Якщо ще зміниться ціна на газ, то це буде взагалі нереально. Подано звернення від мешканців будинку на надання дозволу на самостійне утеплення фасаду. Коли почались роботи і виникла дана ситуація, то 100 % мешканців вулиці були здивовані, що ми живемо в історичному ареалі і не маємо права нічого робити", – додав лучанин.Виконувати ремонти фасадів будинків та утеплювати їх власники квартир мають право, розповів адвокатпроте робити це мають у законний спосіб."Виконання цих робіт повинне здійснюватись за умови отримання виконавцем робіт дозволу на їх виконання і проектом, якщо це передбачено правилами благоустрою міста Луцька", – додав адвокат.Чи буде повертатися будівля до початкового вигляду та яким чином – поки не відомо, – зазначив начальник відділу охорони культурної спадщини Луцькради. Додає: цього року це перший такий припис про вимогу щодо зупинки робіт, виданий відділом охорони культурної спадщини.

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