У яких випадках пенсію можуть заплатити відразу за півроку





Про це



При цьому під час перебування пенсіонера за кордоном пенсія виплачується в тому випадку, якщо це передбачено міжнародними договорами України.



Порядок виплати пенсій у разі виїзду за кордон визначено статтями 47, 51 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".



За даними Мінсоцполітики, на тимчасово окупованих територіях перебувають близько 3 млн пенсіонерів. Пенсійний фонд України призупиняє виплати у разі, якщо півроку одержувач не виходить на контакт.



Однак якщо нарахування пенсії було призупинено, а людина згодом з'явився, то за заявою пенсія йому донараховується за весь період.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У разі виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце проживання пенсія, призначена в Україні, може бути виплачена за шість місяців наперед перед від'їздом за заявою з наступного місяця після зняття з обліку за місцем постійного проживання.Про це повідомляють у Пенсійному фонді України (ПФУ).При цьому під час перебування пенсіонера за кордоном пенсія виплачується в тому випадку, якщо це передбачено міжнародними договорами України.Порядок виплати пенсій у разі виїзду за кордон визначено статтями 47, 51 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".За даними Мінсоцполітики, на тимчасово окупованих територіях перебувають близько 3 млн пенсіонерів. Пенсійний фонд України призупиняє виплати у разі, якщо півроку одержувач не виходить на контакт.Однак якщо нарахування пенсії було призупинено, а людина згодом з'явився, то за заявою пенсія йому донараховується за весь період.

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