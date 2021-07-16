У яких випадках пенсію можуть заплатити відразу за півроку
Сьогодні, 00:56
У разі виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце проживання пенсія, призначена в Україні, може бути виплачена за шість місяців наперед перед від'їздом за заявою з наступного місяця після зняття з обліку за місцем постійного проживання.
Про це повідомляють у Пенсійному фонді України (ПФУ).
При цьому під час перебування пенсіонера за кордоном пенсія виплачується в тому випадку, якщо це передбачено міжнародними договорами України.
Порядок виплати пенсій у разі виїзду за кордон визначено статтями 47, 51 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
За даними Мінсоцполітики, на тимчасово окупованих територіях перебувають близько 3 млн пенсіонерів. Пенсійний фонд України призупиняє виплати у разі, якщо півроку одержувач не виходить на контакт.
Однак якщо нарахування пенсії було призупинено, а людина згодом з'явився, то за заявою пенсія йому донараховується за весь період.
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Про це повідомляють у Пенсійному фонді України (ПФУ).
При цьому під час перебування пенсіонера за кордоном пенсія виплачується в тому випадку, якщо це передбачено міжнародними договорами України.
Порядок виплати пенсій у разі виїзду за кордон визначено статтями 47, 51 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
За даними Мінсоцполітики, на тимчасово окупованих територіях перебувають близько 3 млн пенсіонерів. Пенсійний фонд України призупиняє виплати у разі, якщо півроку одержувач не виходить на контакт.
Однак якщо нарахування пенсії було призупинено, а людина згодом з'явився, то за заявою пенсія йому донараховується за весь період.
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