Українська авіація 24 рази вдарила по опорних пунктах і скупченнях ворога





Про це



Українська авіація нанесла 24 удари по опорних пунктах, районах зосередження живої сили й техніки, командних пунктах і транспортних шляхах.



Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконання вогневих завдань.



Підтверджені втрати ворога складають 138 загарбників, 9 танків, гаубиця "Мста-Б", реактивна система залпового вогню "Ураган", пускова установка С-300, гармата-гаубиця 152-го калібру, 18 одиниць автомобільної бронетехніки.



Також знищено склад боєприпасів в Баштанському районі та уражено паромну переправу поблизу Берислава.



У Чорному морі триває шторм, тож кораблі та катери ворожого флоту продовжують укриватися ближче до пунктів базування вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На південних рубежах захисту авіація ЗСУ 24 рази завдала ударів по районах зосередження живої сили й техніки, опорних і командних пунктах росіян.Про це повідомляє оперативне командування "Південь".Українська авіація нанесла 24 удари по опорних пунктах, районах зосередження живої сили й техніки, командних пунктах і транспортних шляхах.Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконання вогневих завдань.Підтверджені втрати ворога складають 138 загарбників, 9 танків, гаубиця "Мста-Б", реактивна система залпового вогню "Ураган", пускова установка С-300, гармата-гаубиця 152-го калібру, 18 одиниць автомобільної бронетехніки.Також знищено склад боєприпасів в Баштанському районі та уражено паромну переправу поблизу Берислава.У Чорному морі триває шторм, тож кораблі та катери ворожого флоту продовжують укриватися ближче до пунктів базування вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію