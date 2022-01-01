Як допомагають переселенцям у Торчинській громаді. ФОТО. ВІДЕО





Як розповів Олександр Пиза, переселенці проживають не лише в селищі Торчин, а й в інших населених пунктах громади.



"Старалися розмістити їх по наявному житлу, яке не використовувалося. Відділеність 15-20 кілометрів від Торчина. Є сім’ї із дітьми, немає сиріт або прирівняних до них осіб. Допомагаємо тим, хто приїхав з інших територій, щоб вони мали усе на своїх місцях", – каже заступник селищного голови.



Суспільне дізнавалося, як облаштувалися люди в громаді та поспілкувалося з переселенками Анастасією Старжинською та Валентиною Герасименко, котрі приїхали на Волинь з Житомирської області.



На шостому місяці вагітності, втікаючи від війни, приїхала на Волинь переселенка із селища Біла Криниця на Житомирщині Анастасія Старжинська. Тут народила сина. В село Усичі, де нині проживає жінка, виїхали її рідні: чоловік, донька і бабуся. Загалом на Волині родина проживає вже пів року.



"У нас були обстріли, бо біля нас є військова частина неподалік. Було шумно, постійно були вибухи. Спочатку якось терпимо, а потім дуже швидко виїжджали. Нас вивезли до траси київської і там нас забрала машина із села Усичі", – говорить переселенка.



Анастасія Старжинська каже: одразу після їхнього приїзду місцеве населення дуже допомагало: "Все давали – і картоплю, і моркву. Ми садили город, то допомагали: виорали нам коником. Громада дає підгузки і все решта, що ми потребуємо", – додала жінка.



Бабуся Анастасії Валентина Герасименко розповіла: спершу по ночах не спала, постійно переживала та плакала, а згодом звикла.



"Уже зараз добре. Там на городі всього потрошки садили – картоплю, буряка, моркву, огірки, помідори, капусту, часник, цибулю. Тут немає льоха, то й немає куди це все покласти на зиму", – зазначила жінка.



Зі слів бабусі Валентини Герасименко, на зиму планує їхати додому в рідне селище.



Чоловік Анастасії Старжинської влаштувався на роботу до місцевого фермера, а шестирічна донька Владислава пішла до першого класу місцевої школи.



"Пишу, читаю. Зошити вже приготувала, ручки. Лінійка, стирачка, стругачка. У мене у кімнаті є м’ячик, пуфик, стіл, крісло", – каже школярка.



Усього від початку повномасштабної війни в Торчинській громаді зареєстрували 334 тимчасово переміщених осіб, котрим оформили документи на отримання виплат, передбачених законодавством. Із них на компенсацію витрат по житлу звернулися 72 особи, – додав заступник селищного голови Олександр Пиза.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Торчинській громаді Луцького району проживає нині 164 переселенці. Усі сім'ї, котрі приїхали з регіонів, де ведуться активні бойові дії, розселили у вільні помешкання, забезпечують засобами гігієни, продуктами та допомагають із пошуком роботи.Як розповів Суспільному заступник селищного головипереселенці проживають не лише в селищі Торчин, а й в інших населених пунктах громади."Старалися розмістити їх по наявному житлу, яке не використовувалося. Відділеність 15-20 кілометрів від Торчина. Є сім’ї із дітьми, немає сиріт або прирівняних до них осіб. Допомагаємо тим, хто приїхав з інших територій, щоб вони мали усе на своїх місцях", – каже заступник селищного голови.Суспільне дізнавалося, як облаштувалися люди в громаді та поспілкувалося з переселенкамита, котрі приїхали на Волинь з Житомирської області.На шостому місяці вагітності, втікаючи від війни, приїхала на Волинь переселенка із селища Біла Криниця на Житомирщині Анастасія Старжинська. Тут народила сина. В село Усичі, де нині проживає жінка, виїхали її рідні: чоловік, донька і бабуся. Загалом на Волині родина проживає вже пів року."У нас були обстріли, бо біля нас є військова частина неподалік. Було шумно, постійно були вибухи. Спочатку якось терпимо, а потім дуже швидко виїжджали. Нас вивезли до траси київської і там нас забрала машина із села Усичі", – говорить переселенка.Анастасія Старжинська каже: одразу після їхнього приїзду місцеве населення дуже допомагало: "Все давали – і картоплю, і моркву. Ми садили город, то допомагали: виорали нам коником. Громада дає підгузки і все решта, що ми потребуємо", – додала жінка.Бабуся Анастасіїрозповіла: спершу по ночах не спала, постійно переживала та плакала, а згодом звикла."Уже зараз добре. Там на городі всього потрошки садили – картоплю, буряка, моркву, огірки, помідори, капусту, часник, цибулю. Тут немає льоха, то й немає куди це все покласти на зиму", – зазначила жінка.Зі слів бабусі Валентини Герасименко, на зиму планує їхати додому в рідне селище.Чоловік Анастасії Старжинської влаштувався на роботу до місцевого фермера, а шестирічна донька Владислава пішла до першого класу місцевої школи."Пишу, читаю. Зошити вже приготувала, ручки. Лінійка, стирачка, стругачка. У мене у кімнаті є м’ячик, пуфик, стіл, крісло", – каже школярка.Усього від початку повномасштабної війни в Торчинській громаді зареєстрували 334 тимчасово переміщених осіб, котрим оформили документи на отримання виплат, передбачених законодавством. Із них на компенсацію витрат по житлу звернулися 72 особи, – додав заступник селищного голови Олександр Пиза.

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