ЗСУ не дозволяють ворогу просуватися вглиб території України, – Генштаб





Про це



На Бахмутському та Авдіївському напрямках продовжуються наступальні дії. Ворог продовжує активно використовувати протиповітряну оборону для прикриття своїх військ. Проводить повітряну розвідку з високою інтенсивністю за допомогою БПЛА. Намагається покращити логістичну підтримку своїх військ.



За минулу добу ворог завдав понад 10 ракетних та понад 24 авіаударів по військовим та цивільним об'єктам на території України. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Перемоха, Гусарівка, Новомихайлівка, Білогір'я.



Загроза системних масштабних повітряних та ракетних ударів по об'єктах військової та критичної інфраструктури на всій території України продовжується.



Через відсутність високоточної зброї ворог почав частіше застосовувати застарілі зенітні керовані ракети С-300. Понад 500 таких ракет було випущено по території України, частина з яких не дійшла до цілі. Окупанти озброєні кількома тисячами таких ракет, але більшість з них непридатні.



На Волинському та Полісському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін.



На інших напрямках ворог атакував військову та цивільну інфраструктуру, використовуючи танки, бойові машини, ствольну та реактивну артилерію.



На Сіверському напрямку - населені пункти Михайчинської Слободи Чернігівської області та Стукалівка Сумської області.



На Харківському напрямку - Козача Лопань, Харків, Слатине, Соснівка, Уди, Петрівка, Великі Проходи, Старий Салтів, Андріївка.



На Краматорському напрямку - Слов'янський, Шведський, Райгородок, Донецьк, Івано-Дар'ївка, Веселе.



На Бахмутському напрямку - Зайцеве, Бахмутське, Соледар, Бахмут, Білохорівка, Війма, Роздолівка.



На Авдіївському напрямку - Авдіївка, Новокалинове, Бердичів, Водяне, Первомайське.



На Новопавлівському напрямку ворог не вів активних наступальних дій, а обстрілював райони населених пунктов Краснохорівка та Орлівка.



На Запорізькому напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Білогір'я, Ольхівське, Зелене Поле, Новопіль, Новосілка, Времівка.



На Південнобухському напрямку ворог здійснив обстріли уздовж всієї лінії зіткнення. Були спроби надати логістичну підтримку військ.



Підрозділи Сил оборони утримують позиції та не дозволяють ворогу просуватися вглиб території України. Силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Богородичне, Пасіка, Долина, Бахмут, Покровське, Бахмутське, Бахмутське, Піський, Первомайське.



Протягом доби з метою підтримки дій сухопутних груп авіація Сил оборони завдала 6 ударів, спрямованих на знищення живої, бойової та спеціальної техніки противника, засобів радіоелектронної війни, протиповітряної оборони та об'єкти логістичної підтримки.



Інформація щодо втрат уточнюється.



Ракетні війська та артилерія Сухопутних військ продовжують виконувати завдання контрбатарейного бою, зриву системи контролю ворога та логістичної підтримки. Внаслідок ураження вогню протягом минулої доби завдано збитків командному посту ворога, районам зосередження військової техніки та особовому складу танкового батальйону. Знищено контрбатарейну радарну станцію "Зоопарк", станцію електронної війни "Житель" та велику кількість живої сили окупантів.



Вміння перемагати - це дух нашої нації! Віримо в ЗСУ! Разом ми переможемо!

Слава Україні!

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