З 300 військових боєздатними лишилися 72: окупант жаліється дружині про втрати російської армії





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Окупант жаліється, що місце де вони перебувають обстріляли українські військові, внаслідок чого залишилась лише велика канава.



"Якщо я сказав, що подзвоню тобі, то це не означає, що я дав слово і треба чекати саме у цей день мого дзвінка", - каже окупант своїй жінці.



Під час розмови жінка окупанта зрозуміла, що він п'яний, а він підтвердив це та заявив, що більше там нічого робити, окрім як пити.



Потім він розповів, що йому вдалося вижити, проте з 300 військових боєздатними лишилося лише 72. Інші загинули або отримали поранення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російський окупант у розмові з жінкою заявив, що в його підрозділі великі втрати. Більше сотні окупантів загинули та отримали поранення.Про це повідомляє ГУР МО України.Окупант жаліється, що місце де вони перебувають обстріляли українські військові, внаслідок чого залишилась лише велика канава."Якщо я сказав, що подзвоню тобі, то це не означає, що я дав слово і треба чекати саме у цей день мого дзвінка", - каже окупант своїй жінці.Під час розмови жінка окупанта зрозуміла, що він п'яний, а він підтвердив це та заявив, що більше там нічого робити, окрім як пити.Потім він розповів, що йому вдалося вижити, проте з 300 військових боєздатними лишилося лише 72. Інші загинули або отримали поранення.

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