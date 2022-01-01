Курс валют у Луцьку 4 вересня

Курс валют у Луцьку 4 вересня
4 вересня готівковий курс долара становить 40.70, продають його за 40.85.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 40.30, а продають - за 40.50.

Щодо польського злотого, то його продають за 8,55, а купують - за 8,40.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни з РСЗВ стріляють із території Запорізької АЕС, – The Insider
Сьогодні, 10:18
ЗСУ ліквідували майже 500 російських військових за добу
Сьогодні, 10:00
Курс валют у Луцьку 4 вересня
Сьогодні, 09:20
ЗСУ не дозволяють ворогу просуватися вглиб території України, – Генштаб
Сьогодні, 09:00
Як допомагають переселенцям у Торчинській громаді. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 08:00
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 2 вересня Курс валют у Луцьку 2 вересня
02 вересень, 09:32
Курс валют у Луцьку 1 вересня Курс валют у Луцьку 1 вересня
01 вересень, 09:07
Курс валют у Луцьку 31 серпня Курс валют у Луцьку 31 серпня
31 серпень, 09:32
Курс валют у Луцьку 30 серпня Курс валют у Луцьку 30 серпня
30 серпень, 09:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіяни з РСЗВ стріляють із території Запорізької АЕС, – The Insider
Сьогодні, 10:18
 0
ЗСУ ліквідували майже 500 російських військових за добу
Сьогодні, 10:00
 0
Курс валют у Луцьку 4 вересня
Сьогодні, 09:20
 0
ЗСУ не дозволяють ворогу просуватися вглиб території України, – Генштаб
Сьогодні, 09:00
 0
Як допомагають переселенцям у Торчинській громаді. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 08:00
 0
Медіа
відео
1/8