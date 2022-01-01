Курс валют у Луцьку 4 вересня
Сьогодні, 09:20
4 вересня готівковий курс долара становить 40.70, продають його за 40.85.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.30, а продають - за 40.50.
Щодо польського злотого, то його продають за 8,55, а купують - за 8,40.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.30, а продають - за 40.50.
Щодо польського злотого, то його продають за 8,55, а купують - за 8,40.
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